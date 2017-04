Jou sterre vir Maandag, 17 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag se positiewe sterre bevorder kreatiwiteit en produktiwiteit.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy kan baie ernstig en hardkoppig wees; vanjaar moet jy meer avontuurlik probeer wees. En moenie vergeet om die lewe te geniet nie.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Jy het ’n hele paar goeie idees, maar onthou: Jy het ander se samewerking nodig om dit te laat vorm kry. Lê geduld aan die dag; party projekte gaan teen ’n slakkepas vorder.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Jy is vandag gretig om ander te help, want jy het groot simpatie en medelye met hulpbehoewendes. Kunstige Bulle sal ook ’n stortvloed kreatiewe idees hê wat hulle tot uitvoering kan bring.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Vandag val die klem op die belangrike mense in jou lewe; nie op jou nie. Dit is dus tyd om ekstra liefdevol, vrygewig en hulpvaardig te wees teenoor jou dierbares.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Hou op met uitstel! Jy gaan meer gedissiplineerd as gewoonlik voel wat jou werk en jou daaglikse roetine betref. Moenie die geleentheid verspeel om voort te stoom met ’n belangrike projek nie.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Die son/Saturnus-trigoon belowe ’n positiewe en produktiewe dag terwyl jy saam met intieme vriende kuier en netwerke vorm met kennisse wat ver bly. Jy kan altyd iets nuuts byleer.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Is daar ’n voortslepende probleem in die gesin wat jou pla? Die son en Saturnus moedig jou aan om dit proaktief te verwerk – en met hope geduld en liefde.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Venus beweeg vorentoe deur jou loopbaansone; gelukkige Weegskale sal baat vind by ’n salarisverhoging, ’n bonus of beter werkomstandighede.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Venus en Mars werk pragtig saam; verhoudings met vroue behoort dus vandag besonder aangenaam te wees. Enkellopend? Vriende of familie kan jou aan jou sielsgenoot voorstel.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Boogskutters kan baie verstrooid wees. Maar die standvastige Saturnus wat tans deur jou teken beweeg, sal jou vurige energie help stabiliseer. Dit kan ook jou rusteloosheid temper en jou beter help konsentreer.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Saturnus, jou heerserplaneet, gaan jou vandag help om welkome doelskoppe aan te teken. Jou dag sal uiters produktief verloop as jy georganiseerd is, hard werk, leer delegeer en met ander saamwerk.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Stadig oor die klippe! Jy is vandag gretig vir hope aksie en avontuur. Jou rustelose bui kan egter konsternasie veroorsaak; ’n uitgemergelde geliefde gaan dalk nie jou ongenaakbare pas waardeer nie.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Jy sal ’n bevredigende dag hê as jy hard werk en proaktief en kreatief is. Ná ’n paar tawwe weke sal betrekkings met ’n familielid of buurman beslis verbeter.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.