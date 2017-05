Jou sterre vir Maandag, 15 Mei 2017

Dis wat die sterre vandag vir jou voorspel, deur Joanne Moore.

JOU DAG

Kragtige Pluto versterk vandag emosionele reaksies.

AS JY VANDAG VERJAAR

Met dié dat jy gebore is op die diereriem se Dag van Droomversamelaars, het jy ’n vrugbare verbeelding. Die volgende 12 maande is die tyd om ’n ou probleem uit ’n heel nuwe oogpunt te benader.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Hoe meer aandag jy wy aan ’n geld- of werkprobleem, hoe groter is die kans dat jy met ’n blywende oplossing vorendag sal kom. Die sakeplaneet, Saturnus, beweeg egter agteruit; dus moet jy geduld aan die dag lê.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Benut jy die Son se deurgang deur jou teken ten volle, Bul? Dit is die beste tyd van die jaar vir lewendige Bulle om slim en proaktief te wees ten opsigte van die liefde, lewe, werk en speel.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Tweeling in ’n verhouding, is jy onseker oor jou maat se bedoeling? As jy geduldig en bedagsaam is, sal jy weet wat jou volgende stap moet wees. Enkellopende Tweeling, is jy eindelik gereed vir ernstige toewyding?

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Pasop om hardkoppig voet by stuk te hou. Jy sien waarskynlik nie die geheelbeeld nie, Kreef. As jy mooi luister na vriende en werk, sal jy ’n baie breër perspektief kry.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Ongeag of jy tuis of elders anders werk, vandag se sterre is voordelig om papierwerk af te handel en kommunikasie met kollegas of vennote te verfyn. Voltydse ma’s en pa’s, ruim tyd in om agteroor te sit en te ontspan.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jy deel graag wyd en syd raad uit. Vandag se sterre waarsku jou om meer oordeelkundig te werk te gaan. Die Steenbok-Maan spoor jou ook aan om ekstra bedagsaam teenoor familie en vriende te wees.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Kommunikasie met gesinslede gaan baie vurig raak, maar dit sal help om julle verhoudings na ’n dieper en meer bevredigende vlak te voer. Moet dus nie die geleentheid om intiem te raak, laat verbyglip nie.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Vandag se kragtige Pluto-aspekte versterk jou Skerpioen-intensiteit. Maak net seker jy spits jou toe op mense en situasies wat jou aandag verdien, terwyl jy jou energie bestee aan voordelige projekte.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Met dié dat die Son deur jou welsynsone beweeg, moet jy daarna strewe om selfs nog meer gefokus te wees as gewoonlik. Moenie net daaroor nadink nie; stel ’n gedetailleerde oefenprogram op en hou dan daarby.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Jy gaan selfs nog meer gefokus as gewoonlik bly onder die invloed van vandag se sterre. Maak staat op jou innerlike kragbronne en benader uitdagings met volop Steenbok-selfvertroue en waagmoed.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Weerstaan vandag die drang om rusteloos of rebels te wees, Waterdraer, aangesien dit net ander mense sal ontstel. As jy omstrede onderwerpe vermy – asook uitlokkende mense – sal die dag rustiger en minder gespanne verloop.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Groepsaktiwiteite val vandag onder die kollig, terwyl die Maan en Pluto jou help om jou aandag toe te spits op wat ander mense dink en voel. Versterk bande in jou netwerk en koester jou kontakte.

