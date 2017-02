Jou sterre vir Maandag, 13 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Ernstige denke en belangrike sake word beklemtoon.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy het ’n impulsiewe kant. Vanjaar is die jaar om spontaniteit en harde werk te kombineer. Passie en uithouvermoë kan jou help om uitdagings in oorwinnings te verander.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Dit kan voorkom asof jou doelwitte onbereikbaar is, maar moenie moedeloos raak nie. Jy kan jou drome bewaarheid deur beplanning en uithouvermoë. Maar jy moet bereid wees om dit op die lange duur te doen.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Wat ’n vriend of groepdinamika betref, moet jy vandag dinge deurdink voor jy reageer. Saturnus eis geduld en behoedsaamheid van jou. As jy twyfel, maak dubbel seker.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy sal moontlik ’n ernstige onderwerp met ’n geliefde of kollega moet bespreek. As jy ’n vakansie beplan, moet jy eers al die navorsing doen en pryse vergelyk voor jy bespreek.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Die sterre beklemtoon aandag aan roetinetakies – hoewel dit die laaste ding is waarvoor jy lus voel. Verwag kommunikasieprobleme terwyl jy probeer uitpluis wat werklik in ’n verhouding aangaan.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Ambisieuse katte is dikwels gefokus wat werk en geldsake betref. Vandag is dit tyd om ander rykdomme in jou lewe te waardeer, soos familie, vriende, troeteldiere en stokperdjies.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jou opmerksaamheid jeens en aandag aan besonderhede word vandag verhoog, aangesien die maan en Saturnus jou gedagtes fyn instel. Navorsing, studie en geldsake lyk gunstig.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Vandag is nie die dag vir ligsinnige aanmerkings en oppervlakkige gesprekke nie. Die sterre beklemtoon die bespreking van ernstige sake met familie en vriende terwyl julle praktiese oplossings probeer vind.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Jy moet seker maak jy het ’n soliede, strategiese plan wat ’n finansiële kwessie of gesinsaak betref. As jy op ’n logiese en geduldige wyse deur dinge werk, sal sukses eindelik volg.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

’n Onverskillige benadering gaan nie vandag werk nie. Die sterre beklemtoon besonderhede en presiese navorsing, goed wat nie jou natuurlike sterk punte is nie. Doen dus jou bes om te fokus.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Moenie dinge vandag op sigwaarde aanvaar nie. As jy probeer om iets te koop, moet jy eers navorsing doen. As iemand jou iets vertel wat omstrede kan wees, moet jy tyd neem om dubbel seker te maak voor jy reageer.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Moenie vandag kortpaaie kies nie. ’n Onverskillige houding gaan bloot beteken jy sal dinge moet oordoen. As jou benadering metodies is, kan jy take voltooi en nog tyd oorhê vir speel.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Die ernstige Saturnus is in jou loopbaansone, dus gaan jy suksesvol wees wat jou werk, opleiding of vrywilligerswerk betref – dis nou indien jy minder dagdroom en meer konsentreer. Daar’s geen plaasvervanger vir harde werk nie.

