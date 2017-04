Jou sterre vir Maandag, 1 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Doen jou bes om meelewend, simpatiek en kreatief te wees.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is realisties met ’n ironiese aksent wat die lewe betref. In die komende 12 maande moet jy jou kreatiewe sy ontdek en uitbrei, veral by die werk.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Al is jy desperaat vir ’n broodnodige vakansie, het ’n nuwe siklus aangebreek. Dit verg harde werk en behels ekstra verantwoordelikhede. Hou enduit vol en jy sal later met styl reis.

BUL 21 Apr.-21 Mei

’n Klomp kreatiewe Bulle is in die bui vir heerlike dagdromery terwyl julle na jul eie privaat, eksklusiewe fantasiewêreld ontsnap. Alleenheid is tans beslis voedsel vir jou siel.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Mercurius is nog tot Woensdag in trurat. Moet dus nie moontlike sukses bederf deur traak-my-nieagtig en sorgeloos teenoor ander te wees nie. Gebruik vandag die tyd om te let op belangrike besonderhede.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Die maan besoek vandag jou teken; jy gaan buierig, liggeraak, deernisvol en greinerig voel – dikwels tegelyk! Weerstaan die versoeking om emosioneel manipulerend te wees.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Leeus is tans luidrugtig en trots, want die son skyn in jul loopbaansone. Professionele projekte word dus in die besonder bevoordeel. Moet egter nie baasspelerig wees teenoor ’n kollega of geliefde nie.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Verbonde Maagde: Daar is vandag ’n moontlikheid om ’n knaende verhoudingsprobleem op te los. Enkellopendes: Keer flirts die rug toe. Soek liefde by iemand wat kreatief, goedhartig en mededeelsaam is.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Intieme verhoudings is tans ingewikkeld, maar Venus moedig jou aan om jou trots te sluk, ’n vrolike glimlag op jou gesig te plak en die olyftak van vrede uit te hou. Ervaar die liefde!

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

As jy geduldig is, sal jy sukkel-sukkel deur die dag kom. Moenie toelaat dat jy by kleinlike magspeletjies betrek word nie. Alleenlopende Skerpioen, jy het ’n sterk, slim en betroubare maat nodig.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Vandag se sterre verhoog jou drang om partytjie te hou en jou profiel in die sosiale media ’n hupstoot te gee. Moet egter nie te lank op die rusbank luier nie; harde fisieke inspanning is noodsaaklik.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Jy moet dalk ’n verhouding beëindig wat nie langer werk nie, want dit sal jou die vryheid gee om aan te beweeg. As die verhouding egter die moeite werd is, moet jy alles in jou vermoë doen om daarvoor te veg.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Jy is gewild, want die planete vuur jou onthaalsones aan. Jy is gretig om gesprekke te voer, te sosialiseer en rond te gaan. Maak egter seker jy deurdink dinge voor jy praat, teksboodskappe stuur en twiet.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

’n Kreatiewe, meelewende benadering werk goed met ’n verwarde kind, tiener of intieme vriend/in. Moet egter nie aanneem jy weet wat die probleem is nie. Luister mooi na wat hy/sy te sê het.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.