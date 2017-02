Jou sterre vir Donderdag, 9 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Druk vandag jou kreatiewe persoonlikheid spontaan uit.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is ’n kleurryke karakter. Vanjaar is die jaar om meer georganiseerd by die werk, skool of kollege te wees. Jy stel aan jouself uitdagende doelwitte en voer dit deur.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Vandag se rustelose sterre moedig jou aan om te ontdek, te skep en elke paar minute van plan te verander. Jy gaan nie tyd kry om verveeld te raak nie. En dit pas jou spontane styl baie goed.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Dit kan dalk aanloklik klink om toe te laat dat finansies hul gang gaan, maar jy sal op die hoogte moet bly van geldsake. As jy verantwoordelik en spaarsaam bly, sal jy later die vrugte daarvan pluk.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Wat buitelandse vriende, internasionale kontakte of groepaktiwiteite betref, kan jy vandag die onverwagte verwag. Uranus roer dinge deurmekaar, terwyl die son jou aanmoedig om meer avontuurlustig te wees.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Die fokus val vandag op verhoudings, terwyl jy ’n bietjie gehaltetyd saam met die belangrike mense in jou lewe deurbring. As jy met ander mense gesels, streef daarna om kop en hart te balanseer.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Hou op om ’n alleenloper te wees. Die son – jou kragplaneet – skyn in jou verhoudingsone. Dit is dus die ideale tyd om te beraadslaag, saam te werk en met jou naastes en dierbaarstes te gesels.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Handel vandag noodsaaklike werktake vroeg af. Dis lankal reeds tyd vir jou om ’n bietjie afsondering te geniet. Vind maniere om te ontspan en doen dit so dat dit werklik vir jou iets beteken.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Wat jy ook al vir vandag beplan het, wees daarop voorbereid dat dit op die laaste nippertjie deur ander mense verander kan word. Wat ’n gesinskwessie betref, kan jy ’n intense dag verwag.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Kies vandag jou woorde versigtig, veral as jy met ’n kind, ouer of vriend gesels. Sit ook ’n bietjie gehaltetyd opsy om jou gunstelingstokperdjie te beoefen.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy gaan rusteloos voel, dus moet jy gepaste maniere vind om jou avontuurlustige, sportiewe sy vandag uit de druk. Hoekom nie gimnasium toe gaan, uitgaan in die buitelug, of ’n opwindende reis beplan nie?

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Ander mense het nog nie al die harde werk opgemerk wat jy die afgelope tyd agter die skerms verrig het nie. Byt vas en wees geduldig. As jy koel intellek met kalm intuïsie kombineer, sal jy vandag ver vorder.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy floreer daarop om jou eie ding te doen, op jou eie, unieke manier. En vandag is die fokus ook op die mense om jou terwyl jy met eendersdenkende mense in jou plaaslike gemeenskap kontak maak.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

’n Finansiële kwessie of sakeskuif kan jou dalk vandag verras wanneer jy iets uitvind wat jy nooit geweet het nie. Skenk ook baie aandag aan die simboliese boodskappe in jou drome vannag.

