Jou sterre vir Donderdag, 4 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Mercurius beweeg tans reguit, wat kommunikasie behoort te bevoordeel.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy floreer daarop om ander te versorg. Staan vanjaar meer gehaltetyd aan jouself af terwyl jy jou toekomsdrome vir sukses nastreef.

RAM 21 Mrt-20 Apr.

Vandag kan jy sê wat jy dink omdat Mercurius vorentoe beweeg in jou teken. Kies jou woorde oordeelkundig, want jy kan ander op emosionele maniere raak.

BUL 21 Apr-21 Mei

Mercurius beweeg vorentoe, so moenie bekommerd wees oor dinge waaroor jy geen beheer het nie. Wees proaktief met projekte waarvan jy die uitslag kan beïnvloed. Kry ook ’n manier van ontspanning wat jou pas.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Omdat Mercurius, jou heersende planeet, eindelik reguit beweeg, behoort alle vorms van kommunikasie geleidelik te verbeter. Dit is tyd om jouself uit te druk en jou gevoelens direk en eerlik te verwoord.

KREEF 22 Jun-23 Jul.

Was jy onsensitief? Wat ’n intieme vriend of kollega betref, moet jy tyd opsysit om ’n ent in sy/haar skoene te loop. Jy sal dan ’n effense begrip begin kry van dit waardeur dié mens gaan.

LEEU 24 Jul-23 Aug.

Verwag die onverwagte. Verhoudings gaan jou verras en dinge is nie heeltemal soos dit lyk nie. Begin beplan solank jou volgende vakansie; Mercurius beweeg vorentoe in jou reissone.

MAAGD 24 Aug-23 Sept.

Mercurius se beweging behoort ’n sukkelende intieme verhouding of ’n gesamentlike finansiële projek aan te help. Wees egter steeds ekstra versigtig met wat jy aanlyn sê of stuur.

WEEGSKAAL 24 Sept-23 Okt.

Mercurius beweeg eindelik vorentoe. Intieme verhoudings sal dus verbeter terwyl julle saamwerk aan ’n bevredigende resultaat. Sit ook tyd opsy om regtig te luister na wat ander te sê het.

SKERPIOEN 24 Okt-22 Nov.

’n Werk- of gesondheidsprobleem behoort geleidelik op te klaar terwyl Mercurius vorentoe beweeg en jou welstand verbeter. Kies gesonde kossoorte wat jy werklik geniet.

BOOGSKUTTER 23 Nov-21 Des.

Mercurius beweeg vorentoe deur jou kreatiwiteitsone; slaan munt uit jou skeppende talente. Hoe meer energie en geesdrif jy aan ’n projek wy, hoe meer sal jy daaruit put.

STEENBOK 22 Des-20 Jan.

Dit is tyd om tuis tot aksie oor te gaan en ’n projek aan te pak wat jy al lank uitstel. Mercurius beweeg tans reguit. Dit gee jou energie en maak jou lus om dinge gedoen te kry.

WATERDRAER 21 Jan-19 Feb.

Kommunikasie word bevorder terwyl Mercurius deur jou geselskapsone beweeg. Doen jou uiterste bes om verskille uit te stryk en dinge in ’n positiewe rigting te stuur.

VISSE 20 Feb-20 Mrt.

Moenie kosbare tyd mors met kommer en nabetragting nie. Mercurius beweeg tans reguit; sê dinge soos dit is. Wees ook 100 persent eerlik met ander en hou hulle op die hoogte van jou planne.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.