Jou sterre vir Donderdag, 29 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Danksy die nuwemaan is dit die ideale tyd om ’n skoon blaadjie om te slaan en nuut te begin.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is dol daaroor om op die hoogte van die jongste nuus te bly. In 2017 moet jy meer diplomaties en meer bewus van jou eie binneste te wees.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Die nuwemaan dui op veranderings op die finansiële front. Met Mercurius wat steeds agteruitbeweeg, gaan dit egter ’n tydjie neem. Streef intussen daarna om geduldig te bly.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Verveeldheid is op die oomblik buite die kwessie. Die nuwemaan aktiveer jou avontuursone; trek jou sokkies op en begin beplan ’n opwindende wegkomkans in die nabye toekoms.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

’n Nuwe begin in die nabye toekoms is baie moontlik. Die nuwemaan dui op ’n slim spaar- of beleggingsplan, ’n nuwe liefdesbelangstelling of die herlewing van ’n vaal verhouding.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Met die nuwemaan in jou verhoudingsone is dit nou tyd om ’n problematiese vennootskap te herevalueer. Kweek nuwe gedragspatrone; dit sal lei tot ’n dieper en meer bevredigende verbintenis in 2017.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Die nuwemaan plaas die klem op jou welsynsone; raak ingelig en maak in 2017 jou eetplan en oefenprogram so gesond moontlik. Dit gaan egter ’n tydjie duur voor jy aan ’n vaste roetine gewoond raak.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Die Steenbok-nuwemaan is ’n uitstekende tyd om ’n verhouding met ’n kind, tiener of intieme vriend te herstruktureer. Gee hom/haar die ruimte om foute te maak; dis al hoe die mens gaan leer.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Vir baie Weegskale gaan ’n opwindende nuwe hoofstuk begin wat die huis of familie betref. Moontlikhede sluit in opknappingswerk, verhuising, ’n nuwe huismaat of die verwelkoming van nog ’n familielid.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Die nuwemaan dui op ’n nuwe begin in jou omgewing. Dalk sluit jy by ’n gemeenskapsgroep aan of help ’n behoeftige buurman. Jy het talle talente; moenie skaam wees om ’n bydrae te lewer nie.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Die Steenbok-nuwemaan gaan jou vurige energie help stabiliseer. Is jy bekommerd oor geld? Hoe meer jy jouself organiseer, hoe beter gaan jou bankbalans lyk.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Met die nuwemaan, Pluto en die terugbewegende Mercurius almal in jou teken draai alles tans om jou. Persoonlike vooruitgang vorder stadig, maar met geduld sal jy kom waar jy wil wees.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Moenie vandag oppervlakkig wees en mense en situasies op hul baadjie takseer nie. Gebruik jou tyd om heelwat dieper te kyk. Hoe meer jy dinge navors, hoe meer boeiende besonderhede gaan jy ontdek.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Die Steenbok-nuwemaan help om jou rustelose siel te kalmeer. Dit is dus ’n goeie dag om ’n ambisieuse projek aan te pak wat konsentrasie, motivering en hope dissipline verg.

© Joanne Madeline Moore