Jou sterre vir Donderdag, 27 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Met Joanne Moore.

JOU DAG

Oop en duidelike kommunikasie is die geheim van ’n suksesvolle dag.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is selfstandig. Die volgende 12 maande moet jy meer proaktief wees met die handhawing van vriendskappe en meer begrip hê vir ander se swak punte.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

As jy die eerste ding sê wat in jou gedagtes opkom, gaan dit net tot onnodige probleme lei. Doen dus iets wat jy nie gewoonlik doen nie: Deurdink dinge voor jy praat!

BUL 21 Apr.-21 Mei

Die son en maan is in jou teken; maak seker jy het pret saam met geliefdes en waardeer die steun wat hulle bied. Dit is ook ’n wonderlike dag om met genot aan ’n belowende persoonlike projek te werk.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Jou heerserplaneet, Mercurius, beweeg tot 3 Mei agteruit. Moenie dat dit jou frustreer nie; dis die ideale tyd om na te vors, te repeteer, verfris, herskeduleer, herbesoek en herlaai.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Moenie bekommerd wees oor wat ander van jou dink nie. Hoe voel jy oor jouself? Die kombinasie van ware selfrespek en innerlike selfvertroue is die sleutel tot toekomstige sukses – op persoonlike en professionele vlak.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Danksy Jupiter se positiewe invloed gaan sommige vorms van kommunikasie verbeter, soos dié in die sosiale media. Mercurius beweeg egter nog tot 3 Mei agteruit, so gaan jou kommentaar twee keer na voor jy dit aanlyn bekendmaak.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Met Venus wat jou liefdesone besoek, moet jy maniere vind om jou intieme verhoudings te verbeter. Hoe meer vrygewig en liefdevol jy met mense is, hoe meer gaan jou vriendskappe verbeter.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Die voorspoedplaneet, Jupiter, besoek tot 10 Oktober jou teken. Benut dus die voordelige geleenthede wat na jou kant toe kom ten volle. Reik uit en gryp hulle dadelik aan. Geen verskonings nie, Weegskaal!

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Hoe meer jy jou naastes en allerliefstes vertroetel, hoe meer liefde en hulp gaan jy ontvang. Intieme vriendskappe en gesamentlike ondernemings word ook vandag bevoordeel.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Baie Boogskutters gaan in die kollig wees. Huismaats of kollegas wend hulle na jou vir praktiese oplossings vir ’n aanhoudende probleem. Sit dus solank jou dinkhoed op.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Oorpeinsing gaan jou vandag ver bring terwyl jy ’n probleem op ’n deeglike en kreatiewe manier ondersoek. As jy met ’n gefrustreerde lid van die gesin kommunikeer, sal jy jouself dalk moet herhaal . . . weer!

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

’n Troebel gesinsverhouding kan verbeter – mits jy die mens die energie en aandag gee wat hulle nodig het. Wees egter geduldig; dit gaan ’n tydjie vat.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Jou latente liefde vir die misterieuse is stimulerend – of jy nou ’n speurverhaal lees, ’n film oor ’n moordgeheim kyk of ’n raaisel van jou eie ontrafel. Studie en navorsing word beklemtoon.

