Jou sterre vir Donderdag, 26 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Jy kan ’n gebeurtenisvolle en verontrustende dag vol intense emosies te wagte wees.

AS JY VANDAG VERJAAR

Die gelukkige Jupiter kan dalk hierdie jaar ekstra besigheid na jou kant toe stuur. Julie en Augustus is die mees romantiese maande van 2017.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Hoe meer jy ander mense probeer beheer, hoe moeiliker gaan jou dag raak. Jy wil jou idees op geliefdes of kollegas afdwing, maar dalk stel hulle nie belang in dit waarmee jy te koop loop nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Dit is ’n goeie tyd om jou doelwitte vir die toekoms te formuleer, asook om enige reisplanne te konsolideer wat jy dalk in die vooruitsig het. Wend jou tot jou internasionale kontakte om jou op die hoogte te hou van die jongste nuus.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Die maan is in die Steenbok en jy het heelwat te leer uit hierdie pligsgetroue teken – soos om minder te klets en meer produktief te werk. Om superdeeglik te wees is beslis die manier om vandag te werk te gaan.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy wil graag aan geliefdes toon hoeveel jy omgee, maar moenie oorbeskermend wees nie. Alle verhoudings kort ruimte om asem te haal en daar is ’n groot verskil tussen liefhê en versmoor.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Verhoudings lyk ietwat wispelturig terwyl jy sê wat op jou hart is. Staan dan terug en kyk hoe die vonke spat. ’n Bietjie minder “eerlikheid” en heelwat meer takt sal minder drama in die dag veroorsaak.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Kry ’n bietjie verskeidenheid in jou daaglikse roetine. En as jy met ’n voortdurende verhoudingsprobleem sit wat jou kwel, probeer gerus ’n heeltemal nuwe benadering. Grawe diep, Maagd!

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Dit is tyd om jou nes te vertroetel en reg te skud terwyl jy huis en haard skoonmaak, opruim en versier. Sodra jou huishoudelike omgewing kant en klaar is, sal jy verhoudingsake ook beter die hoof kan bied.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Die sterre plaas magskwessies in die kollig; dus jy sal jou Skerpioenagtige greep op iets of iemand moet verslap. Jy gaan ’n moeilike dag hê as jy alles om jou probeer beheer!

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy is vandag in ’n hoogs nuuskierige bui en gretig om te reis of iets nuuts te leer. Wat geld betref, moet jy die versoeking weerstaan om spandabel met kontant en roekeloos met krediet te raak.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Die maan en Pluto vorm ’n paar in jou teken, dus moet jy inskakel by die vriendelike en liefdevolle Steenbok in jou binneste. Jou huidige motto kom van die skrywer Charles Dickens: “ ’n Liefdevolle hart is die mees opregte wysheid.”

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy is in ’n bui om ’n paar klippe in die bos te gooi en ’n bietjie opslae te maak, want Uranus maak jou teenstrydige sy wakker. Wees slim en bring ’n bietjie gehaltetyd alleen deur sodat jy kan afkoel en herkalibreer.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Die klem is weg van jou af en op die groep. Hoe kan jy tot jou plaaslike gemeenskap bydra en die mense om jou ondersteun? Om ander mense te help is een van jou spesiale talente, so moet dit nie vermors nie.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017