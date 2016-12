Jou sterre vir Donderdag, 22 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Dit is tyd om die sonkeerpunt op jou eie, spesiale manier te vier.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy kan soms baie nougeset wees en onverbiddelik oor jou sienings. In 2017 moet jy buigsamer wees – geestelik en fisiek.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie nou baie steun van gesinslede verwag nie; hulle het hul eie probleme om op te los. Dit is tyd vir die sonkeerpunt; streef daarna om meer balans en harmonie in jou besige wêreld te kry.

BUL 21 Apr.-21 Mei

’n Verhouding met ’n kind, tiener of vriend gaan dalk vandag getoets word terwyl jy uitvind wat hul ware agenda is. Toegewings word benodig – van albei kante af – as jy dinge weer wil laat vlot.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Soos jy deur die vakansietyd jaag, moet jy versigtig dink voor jy enigiets omstrede sê of doen – veral teenoor ’n gespanne geliefde. Onthou: ’n Mens kan lank spyt wees oor iets wat jy oorhaastig gedoen of gesê het.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Jupiter is tot Oktober in jou huishoudelike sone; daarom is jy rusteloos en gretig om te reis, te verhuis of opknappingswerk te doen. ’n Problematiese gesinsverhouding behoort te verbeter.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Het jy frustrerende probleme met ’n geliefde ervaar? Dit is tyd om die regverdigingsbaadjie uit te trek en eerder die olyftak van vrede uit te hou. Probeer die saak van albei kante sien.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Neem spesiale sorg met finansies en vriende. Moenie ander kritiseer nie, al word dit ook hoe opbouend bedoel. Probeer om jou gedagtes op die positiewe gefokus te hou.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Jy gaan vandag gemaklik en goed gebalanseerd voel omdat die maan deur jou teken beweeg. Dis ook die ideale tyd om ’n intieme verhouding te vertroetel wat effens afgeskeep is.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Hoe meer jy dinge vandag probeer beheer, hoe meer buite beheer gaan jy voel. Konsentreer op persoonlike projekte en hou jou neus uit ander se sake.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Boogskutters lok dikwels goeie geluk van ver, maar op die oomblik gaan dit vrugte afwerp om kontakte in jou plaaslike gemeenskap te koester. Moet egter nie meer beloof as wat jy bereid is om te lewer nie.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Met hierdie sonstilstand is die spesiale boodskap aan jou om die balans tussen professionele sake en gesinsverantwoordelikhede reg te kry. As jy net heeltyd werk en geen pret het nie, gaan dit jou feestyd bederf.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Die huidige sterstand moedig jou aan om ’n balans te kry tussen sosiaal wees en stil alleentyd om na te dink oor jou hoop, drome en wense vir 2017. Vir rustelose Waterdraers sal afwisseling die lewe opkikker.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Aanpasbaarheid is vandag nodig, maar jy is uitstekend daarmee. Verander jou benadering na gelang van die uitdagings wat ophoop. Luister ook fyn na wat ’n wyse geliefde te sê het.

© Joanne Madeline Moore