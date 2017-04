Jou sterre vir Donderdag, 20 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Wees vandag oplettend en gaan feite deeglik na.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is magneties en kragtig en beskik oor die vermoë om ander te inspireer. Vanjaar is die jaar om minder beheerbehep en besitlik in verhoudings te wees.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die son en Mercurius, wat agteruitbeweeg, verbind in jou geldsone; jou behoefte om te verkwis is dus groot. Onthou net, wat vandag jou oog vang, interesseer jou dalk nie meer môre nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Die son en Mercurius, wat agteruitbeweeg, is vandag saam binne jou teken. Dit is ’n gunstige tyd om ’n persoonlike projek te herkalibreer; ’n ingewikkelde situasie te hersien; ou inligting na te gaan; of iets te herstel.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy voel vandag rusteloos terwyl die son saamspan met jou beskermheerplaneet, Mercurius, wat agteruitbeweeg. Weerstaan die behoefte om jou energie oral rond uit te mors. Fokus liewer op wat werklik belangrik is.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Versigtige Krewe verkies om invloedryke mense op subtiele en beskeie maniere na jou toe aan te lok. Die planete moedig jou tans aan om meer proaktief te wees. En heelwat meer avontuurlik.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

’n Passievolle benadering sorg dat baie Leeus vooruit werk op kantoor. As jy aan ’n projek werk, doen jou huiswerk en praat dinge deur. Moenie ander mense afskrik deur te oordonderend te wees nie.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jy neem vandag goed waar en voel wakker onder die invloed van die son en Mercurius, wat agteruitbeweeg. Dit is daarom ’n gunstige tyd om papierwerk of navorsingsprojekte af te handel en los drade bymekaar te kry.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

As jy tot vinnige gevolgtrekkings kom of oorhaastige aannames maak, kan jy jou gou in ’n ingewikkelde gemors bevind. Neem jou tyd om die feite deeglik na te gaan voor jy iets bekendmaak of ’n groot skuif doen.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

’n Intieme verhouding gaan intens raak, met die son en agteruitbewegende Mercurius wat saam binne jou vennootskapsone is. Moenie al die praatwerk doen nie. Wees oplettend en luister noukeurig na wat ander sê.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Het jy jou die afgelope tyd afgeskeep? Vandag se sterre herinner jou daaraan om meer produktief oor jou gesondheid en fiksheid te wees terwyl jy daarna streef om gesonder te eet en meer gereeld te oefen.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Interaksies met ’n kind, ouer of vriend behoort insiggewend te wees, aangesien julle heelwat by mekaar kan leer. Venus moedig jou aan om meer van jou tyd en talente aan jou plaaslike gemeenskap te wy.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die sterre is gunstig vir lewendige geselskap, veral met familie en vriende. Maak seker jy dra jou deel by wat huislike pligte betref, anders gaan huismaats van hulle laat hoor.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Jy is in ’n vrygewige bui vandag, maar moenie meer beloof as wat jy kan lewer nie. Praat is goedkoop. Maak seker jy voeg die daad by die woord en volg met beslissende optrede op.

