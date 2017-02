Jou sterre vir Donderdag, 2 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Jy kan vandag liggaamlik en geestelik rusteloos voel.



AS JY VANDAG VERJAAR

Jy gaan in die komende jaar heelwat bereik, maar moenie so selfbehep raak dat jy jou geliefdes afskeep nie. Julie en September is uitmuntende maande vir romanse en familiefeesvierings.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die Ram-maan verbind met Uranus; verwag dus tuimeltreinbuie vandag. Met Venus wat ook jou teken besoek, moet jy daarna streef om slim en stimulerende geselskap te wees eerder as baasspelerig en uitbundig.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Hardkoppige Bulle kan in ’n groef vasval, te versigtig om enigiets nuuts te probeer. Vandag moedig die planetêre patrone jou aan om meer avontuurlustig te wees, terwyl jy uit jou knus gemaksone kruip.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Menige Tweeling se aandag word gou afgelei, veral vandag. Mercurius spoor jou kommunikasievermoëns aan en Jupiter plaas jou in ’n bui om te praat. Sommer heelwat! Daar is dus geen verskoning om verveeld te wees nie.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Verfris ’n bietjie jou professionele portuurgroep, terwyl jy vriendskappe vertroetel en nuwes aangaan. Dit is ook tyd om jou aspirasies vir die toekoms te herevalueer. Kort jy dalk kreatiewe verstellings?

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Daar is ’n fyn lyn tussen reik na die sterre en jou spiere verrek terwyl jy dit doen. As jy te veel aanpak, gaan jy later met ’n ongeorganiseerde gemors sit. ’n Familielid of vriend wil gesels. Los alles en luister.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Moenie jou vandag in ’n koma in werk nie. Wees prakties en gedissiplineerd. Gee eers aandag aan dringende sake, dan kan jy ’n bietjie ontspannende gehaltetyd saam met jou familie en vriende deurbring.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Met Mercurius en Pluto wat deur jou huishoudelike sone beweeg, is dit tyd om proaktief te raak en ’n onenigheid in ’n verhouding by te lê. Wat ’n gesinslid betref, is vergifnis die gonswoord.



SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Moenie op die kantlyn bly sit nie. Hoe meer proaktief jy raak wat ’n werk- of gesondheidskwessie betref, hoe beter. Gebruik jou tyd om na oplossings te soek, eerder as om op die probleme te fokus.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jou motto vir vandag kom van Thomas Edison, die uitvinder en sakeman: “Mense wat nie besef het hoe naby hulle aan sukses was toe hulle tou opgegooi het nie, ervaar baie van die mislukkings in die lewe.”

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Moenie aanneem jy weet wat die beste is vir die mense om jou nie. As jy ander mense se skoene aantrek, sal jy dinge in ’n ander lig sien. Gee aan ’n gesinslid beweegruimte.



WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die lewe is tans bedrywig. Probeer ruimte kry in jou woeste dag om te bedaar, kalm te word, te ontspan en te herlaai. Ná ’n bietjie stil alleentyd sal jy opvallend vernuwe en verkwik voel.



VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Visse verlang vreedsame verhoudings. Vandag kan jy egter ’n paar verhoudingskaskenades te wagte wees. ’n Ingewikkelde finansiële ooreenkoms verg dalk ook hersiening en algehele vernuwing.