Jou sterre vir Donderdag, 18 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel met Joanne Moore.

JOU DAG

Dit is ’n perfekte dag om te ontdek en te eksperimenteer.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is idealisties en het baie talente om te bied. Oktober en November is uitstekende maande vir liefde en romanse.

RAM, 21 Mrt. – 20 Apr.

Die Waterdraer-maan spoor jou avontuurlike Ram-geaardheid aan en verhoog jou kommunikasievaardighede. Jy het baie hooi op jou vurk. Moenie meer afbyt as wat jy met gemak kan herkou nie.

BUL, 21 Apr. – 21 Mei

Positiewe aspekte sorg vir ’n aangename en produktiewe dag. Jou kommunikasievaardighede word verhoog terwyl jy praat oor idees. Rol dan jou moue op en spring aan die werk. Sake-aangeleenthede word ook bevoordeel.

TWEELING, 22 Mei – 21 Jun.

Vandag se positiewe aspekte stimuleer jou gesellige Tweeling-sy en ingebore nuuskierigheid. Maak dus seker dat jy jou dag vul met heelwat sosiale aktiwiteite en opwindende nuwe leer-ervarings.

KREEF, 22 Jun. – 23 Jul.

Dit is ’n uitstekende dag om oor jou gevoelens te praat, Kreef. Kry dus iets van jou hart af. Maar terwyl jou buie in ’n veranderlike toestand is, moet jy dit vermy om belangrike besluite te neem wat langtermyngevolge kan hê.

LEEU, 24 Jul. – 23 Aug.

Leeus is gretig om kreatief te kommunikeer terwyl hulle met eendersdenkende mense saamwerk om ’n wen-wen-uitslag vir almal te bewerkstellig. ’n Langtermynvriendskap kan ’n tydelike terugslag ervaar.

MAAGD, 24 Aug. – 23 Sep.

Die Waterdraer-maan kan sorg vir ’n paar ontwrigtings in jou goed bewimpelde daaglikse roetine. Moenie oorgeorganiseerd wees nie, Maagd . . . laat ruimte vir spontane gebare en opwindende verrassings.

WEEGSKAAL, 24 Sep. – 23 Okt.

Vriendskappe sal vandag vertroetel moet word. Kry jou gedagtes en gevoelens in die openbaar terwyl jy maniere oorweeg om ekstra opwinding en avontuur in gestagneerde verhoudings te blaas. Konstante kommunikasie is die sleutel.

SKERPIOEN, 24 Okt. – 22 Nov.

Sosialisering met gesinslede bring onverwagte voordele. Alle vorms van opvoeding, studie en navorsing val ook in die kollig. Rol dus jou moue op en leer vandag iets nuuts!

BOOGSKUTTER, 23 Nov. – 21 Des.

Daar is ’n stimulerende, koorsagtige energie in die omtes, maar in jou haas om dinge afgehandel te kry, kan jy eindelik oorweldig voel. Jy is gretig vir opwinding, maar maak seker dat jy nie jouself in ’n netelige posisie plaas nie.

STEENBOK, 22 Des. – 20 Jan.

Gebruik vandag jou versigtig gekose woorde om iemand se selfagting te verhoog. Met Venus wat boonop jou huishoudelike sone besoek, is dit tyd om ’n gesinsprobleem te lap voor dit handuit ruk.

WATERDRAER, 21 Jan. – 19 Feb.

Moenie so haastig raak dat jy die genot en prag in jou daaglikse roetine miskyk nie. Of jy nou tuis of by die werk is, maak seker dat jy vandag tyd opsy sit om die rose op jou pad te ruik.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Saturnus beweeg agteruit deur jou beroepsone, so jy kan gefrustreerd of gedaan voel. Die sterre moedig jou aan om ’n bietjie tyd op jou eie deur te bring sodat jy kan ontspan en jou pap batterye laat herlaai.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017