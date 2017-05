Jou sterre vir Dinsdag, 9 Mei 2017

Dit is wat die sterre vandag vir jou voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Pluto moedig vandag intense verhoudings en kragtige ondervindings aan.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy het ’n sterk sin vir regverdigheid. Oktober en November is die beste maande om by ’n maatsoekwebtuiste aan te sluit, verlief te raak, die jawoord te vra, te trou of jou huweliksbeloftes te hernieu.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie vandag presies sê wat jy dink nie. Die oplettende Pluto moedig jou aan om effens versigtiger en geheimsinniger te wees, veral wanneer jy gesellig verkeer saam met kollegas of goeie vriende.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Pluto verskaf vandag ’n welkome opwelling van energie. Dit is dus ’n wonderlike geleentheid om ’n gekoesterde droom te laat herleef of ’n persoonlike projek te omskep. Jy het die mag; moet dit nie verspil nie!

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

As jy intellek en intuïsie, die regter- en linkerbrein, en kognitiewe en kreatiewe vaardighede kombineer, sal jy vandag ’n wenner wees, Tweeling. En is dit nie dalk tyd om nouer betrokke te raak by ’n geliefde se wel en wee nie?

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy sal vandag vind dat oos, wes, tuis bes die beste is terwyl jy jou gesin en vriende met ekstra tere liefde en sorgsaamheid koester. Gebruik ook jou kragtige intuïsie om jou agter te kom hoe ’n kind, tiener of ouer werklik voel.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Vandag se uitdaging is om Leeu-stoom voordelig af te blaas. Alle soorte oefening word bevoordeel, terwyl jy die meeste uit Pluto se hemelse kragstuwing put. Passie en kreatiwiteit is ook hoog.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Die voordelige Son/Pluto-trigoon wakker vandag jou persoonlike krag en magnetisme aan. Dis dus ’n wonderlike dag om ’n ambisieuse uitdaging te aanvaar of om mense tot jou standpunt oor te haal.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Jou opperste diplomatiese vaardighede gaan vandag benodig word, Weegskaal, aangesien jou geliefdes of kollegas diep en betekenisvol raak oor ernstige sake. Speel dus die rol van vredemaker en deel die liefde met almal.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Ou emosionele vraagstukke kan opduik, maar buierigheid en geheimsinnigheid sal niemand iets in die sak bring nie. Kragdadigheid, passie en oplettendheid sal wel. Jy het vandag die mag, Skerpioen!

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Openhartigheid rakende geldsake – veral teenoor familie of vriende – is dalk nie vandag die beste raad nie. Probeer liewer ekstra diplomaties wees om hegte verhoudings te stabiliseer en te verbeter.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Bekwame Steenbokke is gewoonlik hoogs redelike wesens, maar moenie die belangrikheid van die stemmetjie in jou binneste verontagsaam nie. Jou betroubare intuïsie sal jou vandag in die regte rigting lei – as jy dit toelaat.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy is vandag fyn ingestel op die gedagtes en gevoelens van ander, want jou verbeelding en jou intuïsie word albei aangevuur. Die tyd is dus geleë om ’n vriend(in) of familielid in die nood te help.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Dit sal dalk nodig wees om jou ambisies en verwagtings aan iemand te verduidelik wat in die war is oor jou lewensrigting. Jy sal hom/haar oortuig as jy jou idees met hope passie en presiesheid verwoord.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017