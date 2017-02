Jou sterre vir Dinsdag, 7 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Dit kan vandag voel asof teenstrydige verpligtings jou in verskillende rigtings trek.

AS JY VANDAG VERJAAR

Dit is opwindend om naby jou te wees. Vanjaar is die jaar waarin jy jou werk meer ernstig moet opneem en jouself meer realisties moet beskou. Hou dinge eenvoudig.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Weerstaan die drang om roekeloos te wees. Wees verdraagsaam wanneer jy met ander kommunikeer en probeer om nie baasspelerig te wees nie. Koel kompromie is die sleutel tot ’n spanningsvrye dag.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Die Maan en Venus is haaks en dit verhoog jou natuurlike geneigdheid om jou oor te gee aan vetmakende kos en soet drinkgoed. ’n Impulsiewe inkopietog is ’n lokval indien jy op groot skaal koop. Jy kan dit later berou.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy is geneig om jou te haas met werkprojekte of om vinnig halfgebakte gevolgtrekkings te maak. Impulsiewe optrede nou kan later tot berou lei. Wees ekstra meelewend teenoor ’n gespanne kollega by die werk.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Moenie vandag baie aandag en liefde van geliefdes verwag nie. Hulle het hul eie probleme om te takel. Wees gerus: Jy word steeds verafgood en gewaardeer – selfs al wys ander mense dit nie.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Verbinding met familielede of intieme vriende wat ver woon, sit vandag ’n huppel in jou stap. Daar is baie om in te haal, maar weerstaan die versoeking om nie-gestaafde skindernuus te versprei.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Dit is ’n positiewe dag vir kreatiewe projekte en ook om iemand by te staan wat hulp nodig het. Weerstaan die drang om ekstra nousiende te wees en die pogings van ander mense te kritiseer, veral tuis of by die werk.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Verhoudings met geliefdes gaan vandag netelig wees. Vermy dus omstrede onderwerpe en moenie dinge persoonlik opneem nie. Dis tyd om kreatief te raak wat ’n werk- of studieprojek betref.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Weerstaan die drang om ’n duur aankoop te doen as gevolg van ’n emosionele gier. Dis nou tyd om jou hunkering af te skaal en jou sente te tel. Saturnus moedig jou aan om ’n finansiële plan te hê vir die toekoms.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy kan moontlik vandag sukkel om met ander mense te kommunikeer, maar moet jou nie bekommer nie – dis ’n verbygaande fase. Fokus op individuele projekte wat harde werk en hope volhouding verg.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Vriende en gesinslede gaan nie vandag kritiek waardeer nie, al is dit ook nou hoe konstruktief. Hou dus jou mening vir jouself. En moenie raad uitdeel wanneer dit nie gevra word nie.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die impulsiewe Mars en Uranus beweeg albei deur jou sosialemediasone, dus moet jy oppas om nie haastige kommentaar te lewer wat jy later gaan berou nie. Venus moedig jou aan om meer oordeelkundig te wees.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Vandag kan ’n bietjie wrywing – of verrassings – opduik wat geld betref. Neptunus versterk jou deernis, dus is dit tyd om meer simpatiek te wees teenoor ’n kind, tiener, ouer of vriend.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017