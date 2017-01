Jou sterre vir Dinsdag, 31 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Jy moet vandag hard werk en produktief wees.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy hou van bewondering en waardering. Vanjaar is die jaar om ’n bietjie gereelde ontspanning by jou besige program in te vleg, anders gaan jy uitgeput raak.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie dinge vandag op sigwaarde aanvaar nie, Ramme. Ruim tyd in om ’n bietjie dieper te kyk. Jy gaan verbluffende inligting blootlê as jy inval by dit wat mense agter die skerms doen.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Ander mense gaan vandag fyn oplet na dit wat jy te sê het, Bul, aangesien jy tans suutjies trap tussen prakties en kreatief wees. Ruim ook tyd in om jouself te bederf en te vertroetel.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy kan baie baat by nuwe vriendskappe, groepsaktiwiteite en sosialenetwerkvorming. Moet net nie in ’n groef verval nie, Tweeling! Skud uit jou gewone benadering wakker met ’n paar radikale nuwe idees.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy het groot toekomsplanne, maar moenie te veel hooi op jou vurk laai nie. Saturnus, die werkgewer, drentel deur jou werksone, dus moet jy seker maak jy benut jou tyd en markeer die pas.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Wat vennootskappe betref, moet jy daarna streef om meer kreatief te werk en meer intuïtief te dink. Voel ’n kind, intieme vriend/in of kollega gestres? Spring in en help hom/haar op praktiese maniere.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jy het die mag, Maagd! Die maan, Venus en Neptunus belig tans jou sjarmesone. Span dus jou oorredingskrag in om ander mense te help en jou belangrikste verhoudings te verbeter.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Wat ’n probleem met ’n familielid betref, moet jy probeer om op ’n diep emosionele vlak met die persoon te skakel. Hoe verder jy in daardie skoene loop, hoe meer begrip sal jy vir sy of haar huidige situasie hê.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Bekommer jy jou oor ’n persoonlike probleem of geldkwessie? Skep moed, daar is meer ondersteuning om jou as wat jy dink. Mense is gereed om te help. Jy moet net jou Skerpioentrots sluk en om hulp vra.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy kan verwag dat die dag intens gaan wees – veral wat geldsake betref – wanneer jy uitvind wat agter iets steek wat jou gepla het. Jy het hope fantastiese idees, maar moenie belangrike besonderhede buite rekening laat nie.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Die maan verbind met Saturnus en jou perfeksionistiese streep skakel na snelrat oor. Dit is dus moeilik vir jou – en enigiemand anders – om dinge “behoorlik” te doen. Onthou net dat volmaaktheid ’n daaglikse teiken is, nie ’n eindbestemming nie.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy is haastig om dinge by die werk, skool of kollege op dreef te kry, maar omstandighede verander in ’n oogwink. Moet jou dus nie tot enigiets verbind voor jy meer inligting inwin nie.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Wat ’n saak by die werk betref, kan dit lyk asof dinge in trurat is, maar jy moet eenvoudig geduldig wees, Visse. Gebruik intussen jou energie vir netwerkvorming en om jou professionele skakels uit te brei.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017