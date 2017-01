Jou sterre vir Dinsdag, 3 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die maan is vandag by die sagsinnige, vrygewige, goedgelowige Visse.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is op die diereriem se dag van algehele betrokkenheid gebore; daarom hou jy daarvan om ’n bydrae te lewer. Weerstaan egter in 2017 die drang om baie hardkoppig te wees.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Stadig oor die klippe! Mars vuur jou ongeduld aan en jy wil hê dinge moet op jou manier en onmiddellik gedoen word. Geliefdes het dalk ander idees en dit kan tot probleme lei.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Druk jou vandag uit. Die Mercurius/Venus-verbinding is fantasties vir heerlike dagdromery, kreatiewe projekte, geestelike strewes, kommunikasie met kollegas en ook om ander mense te help.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Moenie vandag te veel vrede tuis of by die werk verwag nie. Mars is besig om ’n familielid of kollega se emosies op te stook en as jy nie oppas nie, kan jy onder skoot kom.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Jy voel nie besonder verdraagsaam nie; daarom sal jy vandag gou geïrriteerd voel. Probeer geduldiger wees, want anders sal jy op die ou end by ’n frustrerende meningsverskil betrek word.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Dis nie ’n goeie dag om kritiek uit te deel nie; dit maak nie saak hoe “konstruktief” jy dit beskou nie. ’n Kollega of huismaat sal verdedigend raak en as jy sy/haar pogings kritiseer, kan die vonke spat.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Mercurius, jou kragplaneet, is in truratmodus. Dit verlangsaam alles. Hoor hierdie aanhaling van die Britse skrywer J.R.R. Tolkien (1892-1973): “Gaandeweg reis ’n mens ver.”

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Ons roep alle nonchalante Weegskale! Jul diplomatieke vaardighede kan benodig word, want terloopse opmerkings krenk fyngevoelige geliefdes en hulle gaan aanvallend of kwaad reageer.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Romanse word beklemtoon. Dit is dus die ideale dag om ’n liefdesgedig te skryf of ’n superromantiese teksboodskap te stuur. Maak net seker jy haal jou roosgetinte bril af en toe af en hou tred met die werklikheid.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Die klem val tans op gesinsake. As jy opmerksaam, proaktief en oorredend is – ’n bedrieglike kombinasie – kan jy probleme voorsien en hulle oplos nog voor hulle werklik opduik.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Kry jou prioriteite in orde. Jou motto vir die dag kom van die Britse skrywer J.R.R. Tolkien (1892-1973): “As meer van ons voedsel, vreugde en liedjies bo vergaarde goud gestel het, sou die wêreld ’n vroliker plek wees.”

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

As jy vandag ondeurdagte besluite neem, kan jy in ’n baie warm water beland. Jy voel prikkelbaar en kan maklik dwase keuses maak – veral waar geld betrokke is.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Die maan, Venus, Mars en Neptunus besoek almal jou teken. Jy is dus op jou wesenlike beste terwyl jou meelewende, kreatiewe en spirituele sy na die hoogste versnelling oorskakel.

© Joanne Madeline Moore