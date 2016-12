Jou sterre vir Dinsdag, 27 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Hoe meer proaktief jy is, hoe beter gaan die dag verloop.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy voel op jou beste wanneer jy tot ’n groot saak kan bydra. In 2017 moet jy na ’n spesiale onderwyser, mentor of vriend/in luister en by hom/haar leer.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Jy is vol energie; dis ’n goeie dag vir liggaamlike, sport- en buitelugaktiwiteite en ook alle soorte kommunikasie. Ander mense sal jou geesdrif inspirerend en hoogs aansteeklik vind.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Jou verhouding met ’n intieme vriend/in lyk vandag belowend terwyl julle jul belangstellings deel en vakansiepret geniet. Moet egter nie hardkoppig wees oor ’n persoonlike saak nie.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Tweelinge hou van skinder, maar pasop vandag vir die neiging om geheime uit te lap. As iemand jou iets vertrouliks meedeel, hou jou mond toe.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Jupiter beweeg deur jou familiesone; doen jou bes om in die vakansietyd op die hoogte van sake te kom wat familielede betref. As jy gou spring, kan jy by die Nuwejaarsuitverkopings goeie winskopies opraap.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Die son en Mars bevorder jou selfvertroue en charisma. Wat geliefdes betref: Probeer hulle koester pleks van baasspelerig wees terwyl jy persoonlike begeertes met die behoeftes van ander mense balanseer.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Jy gaan aan die pen ry, al doen jy ook wat. Maar moenie die stuur los as die band bars nie. Mercurius moedig jou aan om buigsamer en veelsydiger te wees.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Die dinamiese Mars beweeg tot 28 Januarie deur jou gesondheid- en fiksheidsone; kry jou liggaam aan die beweeg terwyl jy in die buitelug stap, kampeer of oefen – ongeag die weersomstandighede.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

As jy in jou gemeenskap nuwe bande smee, gaan dit jou na opwindende terreine lei. Moet egter nie verwag dat almal met jou intense idees en passievolle houdings gaan saamstem nie. Wees bereid om bes te gee.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Verwag ’n bedrywige dag, want vandag gaan jou gawe om baie dinge tegelykertyd te doen kort-kort in aanvraag wees. Maak seker jy beraadslaag met jou gesinslede as jy langtermynbesluite neem.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Probeer in die feestyd ’n balans handhaaf tussen jou sosiale sy en jou behoefte aan privaatheid en om alleen te wees. En is dit nie hoog tyd dat jy ’n blaaskans neem wat die sosiale media betref nie?

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Jy wil munt slaan uit die uitverkopings ná Kersfees. Maar met die impulsiewe Mars wat deur jou geldsone jaag, moet jy ver wegbly van die aanloklike koop-nou-betaal-later-aanbiedinge.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Jy wil jou standpunt oordra, maar as jy nie duidelik kommunikeer nie, gaan jy verkeerd verstaan word. Jy droom groot drome, maar weerstaan die drang om meer te beloof as wat jy in werklikheid kan lewer.

© Joanne Madeline Moore