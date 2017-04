Jou sterre vir Dinsdag, 25 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Baie mense gaan vandag intens en rusteloos voel.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is uiters vasberade, maar dit is soms suiwer hardkoppigheid. Maak in 2017 seker jy kan by veranderende omstandighede aanpas.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die sterre krap jou rustelose sy deurmekaar. Talle Ramme sal vandag geïrriteerd en ongeduldig voel. Wees ekstra versigtig as jy fietsry of motor bestuur. En moenie dinge uitblaker wat ander mense gaan ontstel nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Bulle hou van betroubare roetines. As jy egter in ’n gemaklike groef beland het, sal jy vandag daar uitgehaal word. Dramatiese onderbrekings sal jou volmaak beplande dag omvergooi.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Verbonde Tweelinge: Wanneer laas het jy jou maat vertel hoeveel jy omgee? Sommige enkellopendes sal tot ’n kollega, klant of kliënt aangetrokke voel. Wie het gesê werk en romanse kan nie meng nie?

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Onderbrekings lyk vandag waarskynlik, by die werk of skool. Bekyk jy ’n professionele situasie deur ’n bril waarvan die lense ál meer rooskleurig raak? Dit is iets om oor na te dink.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Jy sal moontlik vandag rusteloos voel. Maak seker jy kanaliseer jou energie in die rigting van produktiewe projekte. Wat ’n kind, tiener of vriend betref, kan dit voel asof jy op ’n oorbekende terrein beweeg.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Het jy probleme gehad met ’n verhouding? Venus besoek jou vennootskapsone tot Vrydag, dus is dit moontlik tyd om jou trots te sluk en die olyftak van vrede uit te hou.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Weegskale is gewoonlik vredeliewende siele. Jy voel egter vandag meer vurig, liggeraak en onvoorspelbaar as gewoonlik, dus kan jy moontlik in ’n hewige rusie met iemand betrokke raak.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Mercurius beweeg nog agteruit, dus is alleenwees tans sielskos vir jou. Alleendoendinge, soos mediteer, nadink, lees en skryf, sal jou help om jou Skerpioen-geïrriteerdheid onder beheer te kry.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Die sterre klits dinge vandag deurmekaar; verwag ’n klompie verrassings en onderbrekings. Mercurius beweeg nog in trurat, dus gaan ’n romanse, vriendskap of kreatiewe projek nie so vinnig vorder soos jy graag wil hê nie.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Moenie toelaat dat negatiewe selfpraatjies jou terugrem nie. Wees self jou grootste bewonderaar. As jy nie in jouself glo nie, hoekom moet enigiemand anders dit doen? ’n Persoonlike projek toon groot belofte.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die Maan/Uranus-verbinding verhoog vandag en vanaand jou impulsiewe sy en dit maak jou meer vatbaar vir ongelukke as gewoonlik. Moenie jaag nie; kalmeer, ontspan en verslap die pas.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Mercurius en Saturnus beweeg in trurat deur jou loopbaan- en sakesones; moet niks as vanselfsprekend aanvaar nie. As jy probleme wil inkort, sal jy eers alles moet nagaan en dit dan weer moet doen.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017