Jou sterre vir Dinsdag, 2 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Dis ’n fantastiese dag om aan kreatiewe projekte te werk.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy het ’n sterk drang na sukses en pas baie goed in leierskaprolle, maar jy moet maniere vind om te ontspan en jou stresvlakke te verlaag.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Venus besoek tot 6 Junie jou teken. Dit is dus die perfekte tyd om jou op ’n kreatiewe wyse uit te druk, of dit nou deur middel van skilder, skryf, fotografie, toneelspeel, sing, dans of musiek maak is. Geniet dit!

BUL 21 Apr.-21 Mei

Gebruik vandag jou energie vir werk, Bul, terwyl jy deur projekte stoom en los drade vasknoop. Die maan en Venus gee jou ’n welkome hupstoot; benut die positiewe atmosfeer ten volle solank dit hou.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Jou verbeelding maak vandag wilde draaie terwyl jy met fantastiese idees vorendag kom of eenvoudig die dag met dagdromery verwyl. Dit is dus ’n uitstekende tyd om aan ’n kuns-, musiek- of ander kreatiewe projekte te werk.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

As iets jou vandag pla, moet jy openhartig wees en oor jou ware gevoelens praat. Jy gaan emosioneel voel en is ook meer geneig om reguit en eerlik te wees.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Geselserige Leeus moet nou met stimulerende nuwe mense praat, teksboodskappe stuur, sosiaal verkeer en netwerke vorm. Reis, avontuur en opvoeding is ook hoog op die agenda.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Die planete verskaf ’n welkome selfvertrouehupstoot terwyl jy nuwe opsies ondersoek, veral by die werk. Stort jou energie in persoonlike projekte, maar verseker jou geliefdes dat jy nog lid is van die span.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Venus, die vredemaker, besoek jou verhoudingsone, dus sal vennootskappe aangenamer wees hoe meer jy met jou geliefdes saamwerk. Kommunikasie en noukeurige beraadslaging is die sleutel.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Die impulsiewe Mars en spaarsame Saturnus reis deur jou geldsone. Voel jy dalk jy gee onrusbarend vinnig geld uit? Dis nou tyd om voorraadopname te doen en die verlies van kontantvloei stop te sit.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Jy is vandag op jou gesellige beste, want die planete bevorder jou energie en vuur jou werksone aan. Verbyster ander met jou gevatte geselskap en flink brein.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Jou huislike lewe lyk tans bedrywig en nogal chaoties, want mense kom en gaan. Probeer ’n blaaskans vat sodat jy ’n huidige probleem in ’n stil, vredevolle omgewing kan oordink.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Die positiewe sterre gaan jou vandag help om jou verbeeldingryke idees in produktiewe projekte te omskep. Hoe meer jy die kreatiewe met die praktiese kombineer, hoe beter sal die resultaat op lang termyn wees.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Visse is geneig om te veel staat te maak op ander se mening en bystand. Die huidige sterpatrone moedig jou aan om meer onafhanklik, proaktief, selfonderhoudend, avontuurlustig en eksperimenteel te wees.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.