Jou sterre vir Dinsdag, 18 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Met Joanne Moore.

JOU DAG

Weerstaan vandag die versoeking om jou oor onbenullighede te bekommer.

AS JY VANDAG VERJAAR

Ander mense voel aangetrokke tot jou eerbare en regverdige geaardheid. Vanjaar moet jy meer prakties ingestel en realisties wees oor jou strewes vir die toekoms.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Jy wil jou standpunt met hope passie, energie en geesdrif oordra. Maar as jy te sterk oorkom, gaan jy mense verdryf. Behou perspektief.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Mercurius beweeg steeds in trurat deur jou teken; dis dus die ideale tyd om jou toekomsplanne te heroorweeg. Maak seker jy is gereed as die noodlot eindelik wink.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Probeer duidelik en versigtig met geliefdes en kollegas kommunikeer. As jy haastig is en te vinnig praat, kan ’n misverstand opduik.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Die klem val vandag op verhoudings, en jy wil gehaltetyd saam met jou geliefdes deurbring. Moet egter nie by dramatiese besprekings of sinlose magspeletjies betrek word nie.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Jy wil jou merk maak deur by die werk veranderings aan te voor of in jou gemeenskap ’n verskil te maak. Maar hoe meer jy ander kritiseer, hoe verder gaan jy hulle wegstoot.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Jy is geneig om jou te bekommer oor wat kan gebeur en maak graag berge van molshope. Probeer terugstaan en mense en situasies vanuit ’n baie breër perspektief beskou.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

’n Sjarmante kalant kan jou vandag ’n gat in die kop praat. Bly in jou pasoppens en moenie by iets betrek word wat jy nie regtig wil doen nie.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Pluto vuur vandag jou intensiteit aan; dus gaan dit moeilik wees om koelkop te bly. Dis wel ’n goeie tyd studeer, navorsing doen en om ’n geheim te ontrafel wat ander dronkslaan.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Moenie die belangrikheid van netwerkvorming onderskat nie. Tans handel alles vir slim Boogskutters oor die verhouding met een mens. Moenie beledig voel deur iets wat ’n kollega of vriend/in kwytraak nie.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Jy moet kieskeurig wees, want daar kan spanning ontstaan tussen werkaangeleenthede en persoonlike verantwoordelikhede. Onthou: Jy kan vervang word en kan ook nie alles alleen doen nie.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb

Vandag is dit oos wes, tuis bes – hoe besig jy ook al by die werk of die skool is. Jy kook, maak skoon, raak van rommel ontslae, herversier of rangskik dinge anders. Ná ’n welgedane taak sal jy makliker kan asemhaal.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Verberg jy jou vele talente? Met Venus wat nou vorentoe beweeg in jou teken, is selfvertroue die gonswoord. Maak seker jy blink genoeg uit dat die hele wêreld dit kan sien.

