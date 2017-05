Jou sterre vir Dinsdag 16 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel met Joanne Moore.

JOU DAG

Verwag dat emosies vandag gaan wipplank ry.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy hou daarvan om die middelpunt van belangstelling te wees, meer pasop om te veel beïnvloed te word deur ander mense se menings. Hoe meer georganiseerd jy is, hoe beter gaan die jaar wees.

RAM, 21 Mrt. – 20 Apr.

Moenie haastig raak nie, Ram! Wat ’n werkprojek betref, maak seker dat jy eers al die nodige navorsing doen. As jy werk soek, sal ’n proaktiewe en geduldige benadering sorg vir praktiese belonings.

BUL, 21 Apr. – 21 Mei

Dit is ’n uitstekende tyd vir leer terwyl jy iets bestudeer wat jou nog altyd gefassineer het of iemand leer hoe om ’n nuwe vaardigheid of praktiese projek aan te pak. Bulle is baie geduldige leermeesters.

TWEELING, 22 Mei – 21 Jun.

Raak intiem met geliefdes terwyl jy oppervlakkige kommunikasie systap en op dieper vlakke meer van mekaar leer. Luister na wat jou voorgevoel jou vertel.

KREEF, 22 Jun. – 23 Jul.

Jy is vandag op ’n emosionele wipplank. Jy is die een oomblik gretig vir opwinding en avontuur, en die volgende oomblik vol twyfel. Dit sal moeilik wees vir geliefdes om met jou buie by te hou!

LEEU, 24 Jul. – 23 Aug.

Dit is nie ’n goeie dag om binne vier mure te bly nie, aangesien jy gretig is vir opwinding en avontuur. As jy ongeërg is oor ’n werkprojek, gaan daar later onverwagte nagevolge wees.

MAAGD, 24 Aug. – 23 Sep.

’n Verhouding met ’n kind, tiener of vriend gaan baie intens raak. Kies dus jou woorde versigtig. Dit is wel ’n puik dag vir wakker Maagde om ’n vreemde onderwerp te bestudeer of ’n nuwe vaardigheid aan te leer.

WEEGSKAAL, 24 Sep. – 23 Okt.

Met Venus wat jou verhoudingsone tot 6 Junie besoek, gaan alles tans oor liefde vir romantiese Weegskale. Enkellopendes, soek na iemand wat nie jou gewone tipe is nie.

SKERPIOEN, 24 Okt. – 22 Nov.

Die planete krap vandag jou sterk emosies deurmekaar. Jou nuuskierigheid word ook geprikkel terwyl jy ’n geheim ontrafel, ’n verlore item opspoor of inligting ontbloot wat ander mense misgekyk het.

BOOGSKUTTER, 23 Nov. – 21 Des.

Dit is die perfekte tyd om jou finansiële situasie van naderby te bekyk. As ’n lid van die gesin ontsteld is oor iets, sal jy diep onder die oppervlak moet grawe om die redes daarvoor op te spoor.

STEENBOK, 22 Des. – 20 Jan.

Die Steenbokmaan verhoog jou emosionele intensiteit, asook jou neiging om ander mense te beheer. Namate die maan tot binne die Waterdraer beweeg, kan jy ’n welkome gevoel van emosionele verwydering ervaar.

WATERDRAER, 21 Jan. – 19 Feb.

Jy gaan lus voel om weg te breek van jou gewone roetine en om iets anders te doen. Afwisseling gee die lewe geur terwyl jy met nuwe aktiwiteite eksperimenteer – maar moenie ander mense in die proses seermaak nie!

VISSE, 20 Feb. – 20 Mrt.

Neptunus, jou heersende planeet, beweeg stadig deur jou teken. Dit is daarom tyd om jouself te wees terwyl jy kontak maak met vriende en kennisse wat jou passies en klein sondetjies deel.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017