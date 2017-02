Jou sterre vir Dinsdag, 14 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag lyk langdurige liefde en verbondenheid gunstig.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy hou daarvan om ander mense met jou amusante en aktuele gesprekke te vermaak. Vanjaar is die jaar om minder oppervlakkig en meer denkend te wees.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die liefdesplaneet, Venus, flankeer deur jou teken, dus is dit die volmaakte dag om jou wimpers te fladder of jou armspiere te bult. Vra presies dit wat jy wil hê. Sit dan agteroor en raap die romantiese belonings op.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Romanse is in die lug. Die energie agter die skerms suggereer ’n private, magiese Valentynsdag. As jy enkellopend is, kan fabelagtige tekens jou tot ware liefde lei.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Wat verhoudings betref moet jy seker maak jy het pret. Jou aanhaling vir Valentynsdag kom van die skrywer George Sand: “Daar is net een vreugde in die lewe, om te bemin en bemin te word.”

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Liefde is tans ’n ernstige saak. Jou aanhaling vir Valentynsdag kom van die skrywer William Barclay: “Liefde behels altyd verantwoordelikheid, en liefde behels altyd opoffering.”

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Met Venus in jou verwagtingsone, moet julle ’n droom vind wat julle kan deel. Antoine de Saint-Exupéry het gesê: “Liefde bestaan nie daaruit om in mekaar se oë te kyk nie, maar om saam in dieselfde rigting buitentoe te kyk.”

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Valentynsdag is ’n geskikte tyd om na te dink oor die feit dat liefde eintlik die aarde laat draai. Enkellopendes, die vonke gaan vandag spat saam met iemand wat slim en sexy is.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Voel jy dapper? Jou aanhaling vir Valentynsdag kom van die Chinese filosoof Lao Tzu: “As iemand jou diep bemin, gee dit jou krag. As jy iemand diep bemin, gee dit jou moed.”

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Fokus jou aandag op jou geliefde terwyl jy hom of haar koninklike behandeling gee op Valentynsdag. Enkellopendes, liefde en werk word op verrassende en wonderlike maniere verbind.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Venus is in jou romansesone, dus is jy bestem vir ’n onvergeetlike Valentynsdag. Romanse, ’n stylvolle omgewing en fynproewerskos roep. Enkellopendes, soek liefde by ’n lieftallige Ram of ’n lustige Leeu.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Wat die ondervinding en volhouding van liefde betref, moet jy die drang weerstaan om ’n heerssugtige Steenbok te wees. Die aktrise Loretta Young het gesê: “Liefde is nie iets wat jy vind nie. Liefde is iets wat jou vind.”

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Moenie jou maat of jou moontlike maat as vanselfsprekend aanvaar nie. “Liefde lê nie net daar, rond soos ’n klip nie. Dit moet bewerk word, soos brood, altyd oorgemaak, nuutgemaak word,” sê Ursula Le Guin.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Gelukkige Valentynsdag! Jy voel romanties terwyl jy aandag – en geld – op jou maat bestee, jou hart op jou mou dra of ’n geheime fantasie saam met jou geliefde uitleef.

