Jou sterre vir die naweek, 6-7 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Die sterre bevoordeel ’n praktiese aanslag en georganiseerdheid.

AS JY VANDAG VERJAAR

Moenie so vasgevang word in persoonlike projekte dat jy geliefdes se behoeftes afskeep nie. Oktober is ’n puik maand vir liefde en romanse.

SONDAG

JOU DAG

Die kollig val vandag op romantiese verhoudings.

AS JY VANDAG VERJAAR

Ander bewonder jou natuurlike waardigheid. Moet jou nie in 2017 te veel afsonder nie; jy het ander se steun en insette nodig om projekte van stapel te stuur.

RAM 21 Mrt-20 Apr.

Benut jy Venus se besoek aan jou teken ten volle? Hierdie naweek is die ideale tyd om ’n storm los te flirt of ’n paar ou gunsies op te eis terwyl jy mense bekoor en hulle oortuig van jou denkrigtings.

BUL 21 Apr-21 Mei

Laat iets jou wakker lê? Hierdie naweek bied ’n vriend of kollega jou verstandige raad. Wees slim genoeg om dit te aanvaar.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Jy bedoel dit goed, maar moenie te veel van jou tyd, talente en energie afstaan nie. Dit is ’n goeie naweek om aan ’n ou verhoudingsprobleem aandag te gee of ’n misverstand diplomaties op te los.

KREEF 22 Jun-23 Jul.

Krewe is romantiese en sentimentele skepsels, maar moenie op die ou end ’n verliefde martelaar word nie. Tans help Pluto jou om die besluit te neem om ’n verhouding ten goede te vernuwe.

LEEU 24 Jul-23 Aug.

Leeus kan baie hardkoppig wees wat hul gewoontes en oortuigings betref. Probeer hierdie naweek meer aanpasbaar te wees terwyl jy ’n moeilike situasie met ’n behendige, diplomatieke aanslag beredder.

MAAGD 24 Aug-23 Sept.

Moenie na die hoogste stresrat oorskakel nie. Probeer om jou minder te bekommer en meer te fokus terwyl jy huidige take afhandel voor jy nuwes aandurf. Sit ook tyd opsy vir ontspanning en verfrissing.

WEEGSKAAL 24 Sept-23 Okt.

Hoe goed ken jy jou geliefdes? Jy kan nog soveel ontdek terwyl jy dieper delf en waardevolle insigte kry oor die binnewerke van ’n sekere gesinslid – en van jouself.

SKERPIOEN 24 Okt-22 Nov.

Groepsaktiwiteite word bevoordeel – solank jy bereid is om toegewings te maak. Moenie alles glo wat ’n kind, tiener, vriend/in of kennis jou vertel nie; jy hoor dalk nie die volle verhaal nie.

BOOGSKUTTER 23 Nov-21 Des.

Jou studievermoëns is hierdie naweek aan die brand. Plaas iets of iemand onder die mikroskoop terwyl jy ’n sprankelende geheim of twee oopvlek. Moenie die proses afjaag nie.

STEENBOK 22 Des-20 Jan.

Steenbokke is uitstekende organiseerders, uitmuntende planmakers en puik bestuurders. Probeer hierdie naweek meer met ander saamwerk, anders kan kollegas of familielede dalk weier om hul samewerking te gee.

WATERDRAER 21 Jan-19 Feb.

Beskou jy ’n huidige situasie dalk deur ’n rooskleurige bril? Doen hierdie naweek jou bes om meer onderskeidend te wees sodat jy dinge kan begin sien soos dit werklik is.

VISSE 20 Feb-20 Mrt.

Venus bevorder jou emosionele welsyn terwyl jy daarop konsentreer om goed te voel. Moenie jou bekommer oor wat ander doen nie; fokus liewer op ’n genotvolle persoonlike projek.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.