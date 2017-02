Jou sterre vir die naweek (4-5 Februarie 2017)

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.



SATERDAG

JOU DAG

Probeer om jou voete stewig op die aarde te hou.

AS JY VANDAG VERJAAR

Dit is opwindend en prettig om by jou te wees. Vanjaar is die jaar om dinge stadiger te neem en jou pas te markeer – net ’n bietjie.

SONDAG

JOU DAG

Praat dinge vandag uit met ’n geliefde wat jy vertrou.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is wel ter tale, maar streef daarna om geduldiger te wees teenoor diegene wat verbaal minder begaaf is.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Mars, jou kragplaneet, storm tans deur jou teken. Dit gee jou krag en moedig jou aan om vinnig op te tree en kwessies spoedig op te los. Daar is geen tyd vir verskonings nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Jy beskik oor vele talente, maar dit sal nie floreer voor jy dit met die hulp van ’n mentor vertroetel en ontwikkel nie. Wanneer sal die leermeester verskyn? Sodra die student reg is.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Puik maan/Mercurius-aspekte beteken jou sosiale vaardighede is hierdie naweek op ’n algehele hoogtepunt. Welsprekendheid is jou middelnaam, terwyl jy ander mense met jou lewendige geselskap bekoor.



KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Dit maak baie sin om met familie, vriende en/of kollegas te sosialiseer. Jy sal sien hoe meer tyd jy oor die naweek aanlyn bestee, hoe meer gaan jy die vrugte deur die week pluk.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Dit is tyd om jou drome te hersien en ’n paar nuwes te formuleer. Begin met realistiese doelwitte. Wanneer jy dit bereik, moet jy die volgende keer hoër mik. Moenie weggevoer raak deur onrealistiese skemas nie.



MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Mercurius verhoog jou breinkrag die naweek terwyl jy aan ’n ingewikkelde projek werk of ’n moeilike probleem probeer oplos. Jy dink jy weet hoe ’n geliefde voel, maar jy kan dalk heeltemal van koers af wees.



WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Jy is hierdie naweek gretig om sosiaal op die hoogte te kom met vriende en werkmaats. Kreatiwiteit word beklemtoon, maar jy moet aanpasbaar bly jeens die konstante verrassings en gedurige uitgawes.



SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Kommunikasie is die gonswoord terwyl die denkeplaneet, Mercurius, jou nuuskierigheid prikkel. Maak seker jy kom met ’n paar stimulerende onderwerpe vorendag – persoonlik en aanlyn.



BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Lewendige debattering gaan waarskynlik hierdie naweek voorkom terwyl jy verskillende benaderings tot moeilike spertye bespreek. Met verstandige Saturnus in jou teken, maak seker jy is die meester van kalm selfbeheersing.



STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Die fokus is vierkant op die gesin en ’n geliefde kan jou dalk om raad nader. Met Venus en Mars wat deur jou huishoudelike sone nael, is daar heelwat huistakies tuis wat bygebring moet word.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Is jy realisties wat geldsake of sakeondernemings betref? Of beloof jy goed wat jy nie in werklikheid sal kan lewer nie? Dis stof tot nadenke vir die naweek.



VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Groepsmag is aan jou kant terwyl jy by die denke en gevoelens van ander mense inskakel. Dit is dus ’n wonderlike naweek vir verkoopsmense. Moet egter nie verwarrende besluite neem wat jy later kan berou nie.



Kopiereg Joanne Moore 2017