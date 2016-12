Jou sterre vir die naweek (31 Desember 2016 – 1 Januarie 2017)

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Oujaarsaandvieringe gaan fokus op pret, vryheid en vriende.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy het hope styl. In 2017 moet jy egter minder eiewys en heelwat toegeefliker wees.

SONDAG

JOU DAG

Dit is die beste dag van die jaar om ’n lys van jou doelwitte vir 2017 saam te stel.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is ’n uitstekende organiseerder wat baie dinge gelyk kan doen. In die komende jaar moet jy meer spontaneïteit by jou daaglikse skedule integreer.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Vanjaar bied jou ’n uitstekende geleentheid om ’n abstrakte, skeppende idee in ’n praktiese, produktiewe onderneming te omskep. Trouklokkies is vir ’n paar gelukkige enkellopendes in die vooruitsig.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Gelukkige Nuwejaar! Mei en Junie is puik maande vir liefde, studie en selfvertroue. Tussen nou en 10 Oktober gaan ’n werkverhouding heelwat verbeter.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Die jaar gaan stadig begin; jou kragplaneet, Mercurius, beweeg agteruit. Dit is egter die ideale tyd om terug te kyk op die afgelope jaar en jou van 8 Januarie gereed te maak om jou lewe op te knap.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Baie Krewe gaan gasheer speel vir ’n Nuwejaarspartytjie of ’n gas wees by ’n familielid se vieringe. Hoe dit ook al sy, die fokus gaan stewig op familie wees terwyl julle mekaar se verwagtings en drome vir die komende jaar deel.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Dit is tyd om terug te gee. In 2017 moedig Jupiter jou aan om jou beduidende talente in jou plaaslike gemeenskap vir ’n goeie doel aan te wend. Jy kan ook ’n groot opskudding in die sosiale media veroorsaak.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Jy kan ’n stop/ry-Nuwejaar te wagte wees omdat Jupiter deur jou geldsone beweeg. Mercurius beweeg weer agteruit deur jou geluksone. Dis een tree vorentoe en een tree terug, maar jy sal mettertyd daar kom.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Benut die eerste nege maande van die jaar ten volle, want die gelukkige Jupiter beweeg deur jou teken. ’n Optimistiese, proaktiewe benadering sal lei tot sukses, reis en heelwat positiewe terugvoer.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Oos, wes, tuis bes. Die maan is in jou huishoudelike sone; dus gaan sommige Skerpioene gasheer speel by ’n Nuwejaarspartytjie, terwyl ander saam met die gesin en intieme vriende ’n stil aand tuis gaan geniet.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

In die eerste nege maande van 2017 moet jy jou portuurgroep uitbrei om ’n suksesvolle nuwe skare in te sluit. As jy inskakel by invloedryke mense, gaan lonende geleenthede opduik.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Vanjaar moet jy streef na ’n goeie balans tussen jou professionele verpligtinge en jou gesinslewe. Jy kan ook jou huis vergroot, trek of oorsee reis.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die volgende nege maande is die beste tyd om na die buiteland te reis of jou kwalifikasies te verbeter. Dan gaan jou beroep op dreef kom. Duidelike en oop kommunikasie is in 2017 die sleutel tot sukses.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Visse dink graag oor die toekoms, waar alles moontlik is. Jou Nuwejaarsterre moedig jou aan om te kyk na jou persoonlike geskiedenis, terwyl jy die verlede gebruik om jou hede en toekoms te herskep.

© Joanne Madeline Moore