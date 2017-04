Jou sterre vir die naweek, 29-30 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Die Tweeling-maan is voordelig vir kommunikasie en sosiale aktiwiteite.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is ernstig, betroubaar en sosiaal ervare. In 2017 moet jy ontspan en jouself effens minder ernstig opneem.

SONDAG

JOU DAG

Probeer die balans regkry tussen dit wat jy wil hê en dit wat jy nodig het.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is uiters professioneel, maar ook geneig om te veel aan te pak. Vanjaar moet jy rustiger raak en die rose langs die pad ruik.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Venus, die plesierplaneet, besoek tans jou teken. Dit is dus ’n wonderlike naweek om die goeie dinge in die lewe te geniet, soos smaaklike kos en wyn, sosialisering, inkopies en hare- en skoonheidsbehandelings.

BUL 21 Apr.-21 Mei

As jy hierdie naweek gespanne voel, ontspan met ’n bietjie meditasie, oordenking, joga, musiek, lees of lang wandelings in die natuur. Wat ook al sal help om jou te kalmeer en jou aandag af te lei.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Netwerkvorming – persoonlik en deur die sosiale media – is ’n wonderlike manier om jou boodskap oor te dra. Wat besigheids- of geldsake egter betref, maak seker jy lees die fyn skrif deeglik.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Venus besoek tot 6 Junie jou beroepsone. ’n Netelige situasie met ’n kollega behoort te begin verbeter. Hoe meer jy saamwerk, hoe vinniger gaan dinge verbeter.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Puik professionele of finansiële geleenthede duik op, maar jy moet geduldig wees en uitwerk wanneer die perfekte tyd is om dit te benut. Nader ’n oorsese vriend vir goeie besigheidsadvies.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Jy het ’n vurige oorredingsvermoë. Dis ’n wonderlike naweek om met ’n idee vorendag te kom of ’n guns te vra; Venus help jou om instinktief die regte ding aan die regte mens te sê.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Het jy met ’n geliefde of ’n sakevennoot gestry? Venus moedig jou aan om meer diplomaties en adviserend te wees. Soms moet jy eers ’n klein skermutseling verloor om die oorlog te kan wen.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Venus skuif tot in die teken van die Ram en bly tot 6 Junie daar. Dit gaan jou help om daaglikse take kreatiewer te benader en ook lei tot beter verhoudings met kollegas.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Doen hierdie naweek jou bes om slim en sexy te wees – eerder as gemaksugtig en spandabel. Venus gee vriendskappe ’n welkome hupstoot terwyl jy kontak maak met eendersdenkende mense.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Venus besoek tot 6 Junie jou tuistesone. Die naweek is dus die ideale tyd om jou huishoudelike omgewing op te kikker en met grasie te onthaal. Vars blomme en ontspannende musiek is noodsaaklik.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Kommunikasie is vandeesweek die modewoord terwyl jy met styl sosialiseer. Enige take wat kreatiwiteit en vinnige denke verg, word bevoordeel. Jy kan ontspan wanneer jou goeie werk afgehandel is.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Met Venus wat tot in jou kontantsone skuif, moet jy versigtig wees vir die neiging om uitspattig te wees en te veel geld uit te gee. ’n Huidige genotvolle inkopietog kan naderhand uitloop op ’n ernstige probleem.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.