Jou sterre vir die naweek (28-29 Januarie 2017)

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Gelukkige Chinese Nuwejaar in die Jaar van die Hoenderhaan vir jou!

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy beskik oor twee kenmerkende sye – ’n sosiale openbare lewe en ’n baie meer privaat innerlike wêreld. Vir jou is 2017 die jaar om minder te oorreageer en heelwat meer te ontspan.

SONDAG

JOU DAG

Om proaktief én produktief te wees is ’n wonderlike kombinasie.

AS JY VANDAG VERJAAR

Moet jou nie so baie bekommer oor wat ander mense doen nie. Die enigste persoon wat jy kan beheer, is jouself. Julie en September is die mees romantiese maande van die jaar.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Met jou heerser, Mars, wat tot binne-in jou teken beweeg, is dit tyd om heelwat meer avontuurlustig te wees. Soos jou bekende verjaardaggenoot Oprah Winfrey sê: “Die grootste avontuur wat jy ooit in die lewe kan aanpak, is om die lewe van jou drome uit te leef.”

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Jou verbeeldingryke, intuïtiewe en introspektiewe sye word hierdie naweek beklemtoon, Bul. Maak dus seker dat jy jou aardse energie na kreatiewe projekte of geestelike strewes herlei.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Danksy Mars word groepsaktiwiteite, die sosiale media en netwerkvorming bevoordeel. Dit is dus ’n uitstekende tyd om met kreatiewe en proaktiewe mense kontak te maak en jou toekomsdrome met vriende te deel.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Die proaktiewe Mars jaag nou tot 10 Maart deur jou professionele en reputasiesone. Jy gaan op een of ander manier uitblink in die openbaar; dus moet jy seker maak dat jy ’n topklasvertoning lewer.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Die rustelose Mars aktiveer nou jou avontuursone. Begin dus solank dink oor waarheen jy met jou volgende vakansie wil gaan. Hoe meer vol aksie en adrenalien die bestemming kan wees, hoe beter!

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Die passieplaneet, Mars, is bestem om jou bekoorlikheid oor die volgende paar weke op te kikker terwyl hy jou seksualiteitsone stimuleer. Jou libido gaan verhoog, dus moet jy toepaslike sensuele uitlaatkleppe soek vir jou Maagdelike seksdrang.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Moenie op die kantlyn bly sit nie! Die magtige Mars moedig jou aan om op proaktiewe maniere meer tyd te wy aan die vertroeteling van intieme verhoudings. Aanvaar ook nuwe vriendskappe met eendersdenkende mense, persoonlik sowel as aanlyn.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Wees proaktief oor die verbetering van jou Skerpioen-gesondheid en -fiksheid deur ’n meer voedsame dieet en ’n prettige oefenroetine te volg. Groen skommeldrankies, chia-peule en Zumbaklasse vir enigiemand?

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Wat stokperdjies en kreatiewe projekte betref, moet jy nie oorversigtig raak nie, Boogskutter! Jy moet in die volgende paar weke jou bes probeer om jou kreatiwiteit op kragtige, innoverende en lieflike wyses uit te druk.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Torring ’n bietjie jou gewone roetine deurmekaar! Die dinamiese Mars moedig jou aan om baie meer proaktief oor huishoudelike sake en takies om die huis te wees. Vermy net die versoeking om met gesinslede te kibbel.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die magtige Mars beweeg tot 10 Maart in jou kommunikasiesone. Raak dus aan die gesels met dinamiese mense wat jou gedagtes stimuleer met omstrede kommentaar en alternatiewe idees.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Die impulsiewe rondskuif van geld kan jou in die volgende paar weke in ’n klomp skuld dompel. Vermy dus aanlyn winkels en vensterkopies wat tot ’n spontane, rampspoedige kooptog kan lei.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017