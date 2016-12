Jou sterre vir die naweek (24-25 Desember 2016)

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Versprei hierdie Oukersaand vriendelikheid en deernis om jou.

AS JY VANDAG VERJAAR

Maak seker jy het ’n grootse visie vir 2017 en voer dit dan met volop passie en deursettingsvermoë deur.

SONDAG

JOU DAG

Berei jou voor vir ’n tradisionele, opwindende Kersdag.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is baie rusteloos vir ’n Steenbok. In 2017 moet jy met ’n belowende projek volhou tot jy resultate sien.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie hierdie naweek roekeloos wees nie, al wakker Uranus jou onvoorspelbare sy aan. Hopelik sal Saturnus jou kalm maak sodat jy nie uitgeput is nog voor die Kersete op die tafel is nie.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Jy is in ’n uitermate feestelike bui terwyl jy ontspan en die Kersvieringe geniet. As jy egter te veel eet en drink, gaan jy Maandag knorrig wees.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Jy sal ekstra diplomaties moet wees as jy hierdie Kersfees te veel wrywing wil vermy. Met Mercurius wat agteruitbeweeg, is chaos wat kommunikasie betref ’n moontlikheid. Trap dus versigtig.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Kies tydens die Kersete jou woorde versigtig, aangesien Mercurius, wat agteruit beweeg, jou verhoudingsone aktiveer. As jy nie versigtig is nie, gaan jy op die verkeerde tyd teenoor die verkeerde mens die verkeerde ding uitblaker.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Met die maan wat deur jou huishoudelike sone beweeg, gaan jy hierdie feesnaweek heel tuis voel. Doen jou bes om familie en vriende te vermaak en die Kersgees hoog te hou.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Moenie die Kersvierings oordoen nie, veral met eet en drink nie. As jy jou inhou, sal jy – en jou delikate spysverteringstelsel – die naweek selfs meer geniet.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Lewendige Weegskale is lief vir die sosiale aspek van die Kerstyd. Maak net seker jy dra jou deel by – met voorbereiding en skoonmaak; anders gaan jy teen Maandag in die slegte boekies wees.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Om jou te bekommer oor al die dinge wat jy hierdie naweek moet doen, gaan niks help nie. As jy take prioritiseer en die pas markeer, gaan jy dinge gedoen kry sonder om ineen te stort.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Saturnus help om jou vurige energie te stabiliseer en Uranus wakker jou feesvierstreep aan. Maak dus reg om die Kersvieringe te geniet – sonder om teen Sondagaand heeltemal poegaai te wees.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Die positiewe Saturnus/Uranus-reghoek help jou om by die tradisionele deel van Kersfees te hou. Jy kan ook opwindende nuwe feesversierings byvoeg. Wat jy ook al doen, maak seker jy geniet die naweek.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Die Uranus/Saturnus-trigoon moedig jou aan om balans te kry tussen die bewaring van die status quo en die inbring van ’n paar skeppende nuwe idees. Jy kan dus ’n bevredigende en opwindende naweek te wagte wees.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Behou perspektief. Soos die Britse skrywer Quentin Crisp (1908-1999) verklaar het: “Behandel alle rampe asof hulle niks besonders is nie, maar moet nooit ’n kleinigheid behandel asof dit ’n ramp is nie.”

© Joanne Madeline Moore