Jou sterre vir die naweek, 13-14 Mei 2017

Dit voorspel die sterre vir jou, deur Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Verwag ’n rukkerige soort dag waarin rusteloosheid hoogty vier.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is van nature baie spelerig. Maar jy kan baie wisselvallig wees en maklik gespanne word; leer dus take prioritiseer en jou spoed aanpas.

SONDAG

JOU DAG

Jy sal deur die loop van vandag ál meer emosioneel geanker voel.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy kan geleenthede goed raaksien en het ’n sterk perfeksionistiese streep. 2017 is die jaar om minder te stres en heelwat meer te ontspan.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Jy kort die vryheid om hierdie naweek jou gang te gaan, so nie gaan jy rusteloos voel. Sê vir die mense om jou jy kort tyd en ruimte om idees te ontwikkel en projekte op jou eie aan te pak.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Die sterre beklemtoon die vriendelike en liefdadige sy van jou Bul-geaardheid. Dit is dus ’n uitstekende tyd om by vrywillige werk betrokke te raak of om hulp aan ’n vriend of familielid in die nood te verleen.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Met die magtige Mars in jou teken, wil jy graag heelwat energie aan ’n opwindende, persoonlike projek wy. Maar jy sal dalk toegewings moet maak met dié dat ’n geliefde heelwat van jou kosbare tyd in beslag wil neem.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Moenie gegrief raak en voel dat jy hierdie naweek op jou eie moet regkom nie. Reik uit na ander en maak so die las vir jouself ligter. Bly net kalm en vra alte sjarmant om hulp.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Span dié naweek jou lewendige energie ten goede in: Doen navorsing, reis, oefen, verrig ’n selfdoen-takie tuis, beoefen ’n ongewone stokperdjie of durf iets avontuurliks aan. Dan sal daar geen tyd wees om verveeld te raak nie.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Die sterre bevoordeel vandag alle vorme van studie, navorsing en probleemoplossing; span dus jou gesonde verstand in en kom aan die gang. Wat ’n gesamentlike geldelike kwessie betref, verwag maar die onverwagte.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Met Venus wat jou verhoudingsone besoek – tot 6 Junie – doen als wat jy kan om dramas tuis te vermy en familiegeskille te besleg. Dis tyd vir slim Weegskale om hul onderhandelingsvaardighede af te stof en die vrede te herstel.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Geldsake gaan hierdie naweek voorop in jou gedagtes wees. Hoe meer deeglik en gedissiplineerd jy met jou finansies te werk gaan, hoe beter sal die eindresultaat wees. Moet net nie kitsoplossings of wonderwerke verwag nie!

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Boogskutters in verhoudings – raak aan die gesels met jou wederhelfte. Enkellopendes – kyk verder as die uiterlike verpakking wat ’n potensiële maat bied. As jy nie goed met hom/haar kan kommunikeer nie, gaan dit nie hou nie.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Moenie toelaat dat neerhalende selfpraatjies jou hierdie naweek terneergedruk laat voel nie, Steenbok. En moenie te hard werk nie! Hoe meer jy sosiaal verkeer met familie en vriende, hoe beter gaan jy voel.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Stadig, Waterdraer! Moenie hierdie naweek jouself te na kom deur oorhaastig te wees en belangrike details miskyk nie. Die enigste persoon wat moontlik in die toekoms jou doelwitte kan ondermyn, is jyself.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

’n Kollega, vriend of kennis sal dalk nie jou uitgangspunt waardeer nie terwyl jy jouself selfs minder duidelik as gewoonlik uitdruk. Dit is wel ’n goeie tyd om in aanraking te kom met jou skeppende binnekind.

