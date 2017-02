Jou sterre vir die naweek (11-12 Februarie 2017)

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

SATERDAG

JOU DAG

Gryp die positiewe astrologiese energie aan wat vandag na jou kant toe kom.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy help graag familie en vriende. Vanjaar is die jaar om balans te vind tussen omsien na ander mense en om jou eie unieke talente te ontwikkel.

SONDAG

JOU DAG

Jy kan vandag effense emosionele verwarring of eienaardige buie verwag.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jou motto vir hierdie jaar kom van jou bekende verjaardaggenoot Abraham Lincoln: “Die meeste mense is omtrent so gelukkig soos wat hulle besluit om te wees.”

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die geluk is hierdie naweek aan jou kant, want die planete seën jou romantiese en platoniese verhoudings. Sommige Ramme gaan ook ’n gelukkie deur ’n spesiale mediakontak raakloop. Geniet dit.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Weerstaan die versoeking om hierdie naweek ’n genotsugtige sofapokkel te wees. Kom aan die gang. Hoe meer proaktief jy raak ten opsigte van oefening en slim koskeuses, hoe gesonder en gelukkiger gaan jy wees.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Reis, studie en stimulerende geselskap lyk hierdie naweek gunstig. Moenie weggevoer raak en te veel aan te veel mense beloof nie. Slim Tweelinge sal minder beloof en meer lewer.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Alle soorte huishoudelike sake lyk die naweek gunstig omdat die jolige Jupiter optimisme en positiewe gevoelens tussen gesinslede versterk. Maak die beste daarvan terwyl dit daar is.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Kommunikasie met ander mense – persoonlik en in die sosiale media – behoort pret te wees met Jupiter wat jou gesindheid beklemtoon en ’n bietjie welkome humor in die mengsel inspuit. Reis en opleiding lyk gunstig.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Die sterre bevoordeel finansiële en werkkwessies, terwyl jy sake met plesier meng. Jou motto vir die naweek kom van jou bekende verjaardaggenoot Thomas Edison: “Ek het nog nie een dag in my lewe gewerk nie. Dit was alles net pret.”

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Moenie te veel agteroor sit nie. As jy passievol proaktief bly, gaan dit ’n naweek vol geluk wees. Dit is ook ’n uitstekende tyd om met familie, vriende en kollegas te sosialiseer.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Dit is ’n wonderlike naweek om vriendskappe te verstewig en gesinsverhoudings op ’n positiewe wyse te vertroetel. Die krag van jou verbeelding het die potensiaal om jou na opwindende nuwe hoogtes te neem.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jupiter aktiveer jou sosialemedia- en netwerksones, wat jou nog meer sosiaal as gewoonlik sal laat voel. Dit is dus ’n puik naweek om met ander mense op genotvolle en gelukkige wyse kontak te maak.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

As jy jouself in ’n leierskapposisie bevind, streef daarna om die balans te verkry tussen baas wees en om aan ander mense die vryheid te gee om hul eie pad te vind. Moedig hulle ook aan om hul eie persoonlike toppunt te bereik.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die Son en Jupiter skyn hierdie naweek op jou sterrewiggelary en stuur ’n gelukkige geleentheid in jou rigting. Jy moet uitreik en dit aangryp – met passie en swier – anders gaan jy dit misloop.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Meditasie en bepeinsing is hierdie naweek die geheim tot gesondheid, rykdom en geluk. Jy kan ook dalk die sleutel ontdek tot die raaisel, geheim of misterie wat jou lankal pla.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017