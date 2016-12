Vakansieblokraai: Hoe goed ken jy jou Kersliedjies?

Wat is nou lekkerder as om dié tyd van die jaar los te trek met Kersliedjies, van kleintyd se Halleluja-liedjies tot Boney M wat in supermarkte weergalm?

Kyk hoe goed jy jou Kersliedjies ken met ons spesiale Kersdag-blokraai.

Rol tot onder die blokraai om invul-riglyne te sien.



Gaan so te werk

Die rooi leidraad is die een waarmee jy besig is.

Klik op die leidraad wat jy wil beantwoord en die eerste blokkie van die antwoord sal dadelik geel word.

Klik op die blokkie waar jy ’n letter wil invul en tik die letter.

Links van die blokraai is ’n ry knoppies met hulpmiddels.

As jy vasbrand, kan jy op “Wys letter” klik om meer letters te sien, of op “Wys woord” om sommer die hele woord te sien. “Maak seker” sal aandui of jy ’n verkeerde letter ingevul het. “Potlood” maak die letters wat jy invul kursief en is ’n funksie wat jy kan gebruik as jy nie heeltemal seker van jou saak is nie en eers wil kyk of dit werk.

“Wys alles” wys die voltooide blokraai. “Bêre” is die Afrikaans vir “Save”.

Doen jy die blokraai op jou selfoon?