Vakansiepret: Doen ons vinnige woordsoek!

Daar is sekere name en woorde wat ons seker altyd met 2016 sal verbind. Twaalf van hulle is in hierdie soekblok weggesteek – kyk hoe vinnig jy hulle kan opspoor!

Om jou te help, is daar ‘n leidraad vir elke woord onder die soekblok.

So werk dit

Die meeste woorde loop van links na regs en van bo na onder. Hier en daar loop een van links onder na regs bo of van links bo na regs onder.

Klik op “Kanselleer” as jy ‘n fout gemaak het.

As jy geen raad meer weet nie, kan jy op “Wys alles” klik om die volledige oplossing te sien.

Verkies jy om die woordsoek met ‘n potlood in te vul? Klik dan op die “pdf”-knoppie in die onderste regterhoek en druk dit uit.

Span die tydhouer in om teen vriende en familie mee te ding.

Op jou rekenaar:

Trek met jou muis oor die korrekte letters om die korrekte woord te omkring.

Op jou selfoon:

Vee met jou vinger oor die korrekte letters om die korrekte woord te omkring. Moenie skrik as die eerste letter waarop jy druk ‘n groot rooi sirkel vorm nie; jy kan steeds gewoonweg voortgaan.

Wees versigtig as jy heen en weer oor die skerm rol – plaas jou vinger tussen twee reëls om te keer dat jy per abuis ‘n woord omkring.

As jy op ‘n iPhone speel, sal jy moontlik jou foon dwars moet draai. Android-fone hoef nie dwars gedraai te word nie.

Omdat dit ‘n lang en maer soekblok is, sal dit dalk vir jou makliker wees om eers deur die leidrade onder die soekblok te lees voor jy die woorde begin soek. So sal jy nie jou klein skerm heeltyd op en af hoef te rol nie.

LEIDRADE

1. Hierdie stad in Sirië is die afgelope jaar meedoënloos en onophoudelik deur verskillende magte gebombardeer.

2. Hierdie sanger van onder meer “Space Oddity” is vroeg vanjaar oorlede (David . . . ).

3. Die bynaam van die proses waarin die Verenigde Koninkryk besig is om hulle uit die Europese Unie los te wikkel.

4. Die voornaam van die omstrede grootkop by die SAUK wat homself graag as ‘n genie beskryf. (. . . Motsoeneng)

5. Hierdie vrou se stoute WhatsApp-boodskap aan haar man het per abuis by die verkeerde adres beland en omtrent die land aan die gons gehad. (. . . van Wyk)

6. ‘n Afrikaanse musieklegende wat vanjaar gesterf het. (. . . Carstens)

7. Haar rassistiese Facebook-inskrywing oor KwaZulu-Natalse strandgangers het die jaar met ‘n rasseherrie soos min laat afskop. (. . . Sparrow)

8. Die planeet het van skok geskud toe hierdie omstrede man tot nuwe Amerikaanse president verkies is. (Donald . . . )

9. Huisgenoot het 100 jaar oud geword en dit onder meer met hierdie fliek gevier. (Vir die . . . )

10. Ons hart het van trots geswel oor hierdie briljante atleet se fantastiese vertoning by die Olimpiese Spele. (. . . van Niekerk)

11. ‘n Virus met die naam . . . wat geboorte-afwykings kan veroorsaak, het die wêreld omtrent op hol gehad.

12. Die beweerde onheilige alliansie tussen Suid-Afrika se president Jacob Zuma en die Gupta-familie staan bekend as . . .