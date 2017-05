Nuusvasvra: Hoe goed het jy die afgelope week opgelet?

Het jou brein oor die langnaweek weggekwyn? Skop hom dan aan die gang met ons weeklikse nuusvasvra!

Rol, soos altyd, tot onder die vasvra om verlede week se uitslag te sien.

Foto, regsom van heel links: Hildegardt Whites, Ray Dylan en sy nuwe vrou, Franja du Plessis en Henri van Breda

Bronne: Facebook, Instagram, huisgenoot.com



Bronne: Huisgenoot, Netwerk24, Eyewitness News, Daily Maverick, Huffington Post SA, Independent Online

Het altesaam 94 persent van julle geweet 7de Laan het ’n nuwe grens verskuif deur ’n transgender-rol te skep, vertolk deur ’n transgender-akteur.

Het net 33 persent geweet die kinders van Mpumalanga wat in die tragiese busongeluk oorlede is, het oorkant die grens in Gauteng skoolgegaan omdat dit die enigste plek was waar hulle in Zoeloe kon skoolgaan. Die meeste mense het verstaanbaar genoeg gemeen hulle was in ’n Gautengse skool omdat die Mpumalanga-skole vol was.

Was die gemiddelde punt 67 persent (9,45 uit 14).