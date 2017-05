Dinge kan wild gaan daar buite . . . En vir baie is grimering ’n pantser teen die wêreld en al sy aanslae. Drie vroue is uitgedaag om ’n dag lank sonder hul daaglikse grimering te “oorleef”. Nou het ’n video van die drietal YouTube-kykers behoorlik op hol. Die video is Sondag 30 April op YouTube gelaai en is reeds meer as 1,2 miljoen keer gekyk!