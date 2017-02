KYK: Eers verwaarloos, nou kaatjie van die baan

Wat aanvanklik ’n hartseer storie van diereverwaarlosing was, het toe eindelik ’n gelukkige nadraai vir Sinbad gehad. Skaars twee maande ná sy redding het die Persiese kat meer as 17 000 volgelinge in die sosiale media . . .

Ondersoekers van ’n dierebeskermingsvereniging in Chicago, Amerika, het in Desember op ’n vuil en harige gedierte in die kelderverdieping van ’n huis afgekom.

Sy hare was in so ’n toestand dat dit moeilik was om te raai dat dit eintlik ’n Persiese kat is. As gevolg van sy toestand kon hy skaars loop.

Maar nadat die vereniging hom ingeneem, versorg en meer as 2 kg se hare afgeskeer het, het die kat oornag ’n mediasensasie geword.



A photo posted by Sinbad The Cat (@sinbad_cosplaycat) on Feb 1, 2017 at 6:34pm PST

Onder sy profiel Sinbad the Cat het hy nou sowat 10 000 volgelinge op Twitter en 7 000 op Facebook. Die Dierebeskermingsvereniging in Chicago gebruik Sinbad ook as “media-persoonlikheid” om mense op te voed om hul troeteldiere te versorg.

Sinbad se pad tot ’n nuwe lewe het vroeg in Desember begin toe ’n nutswerker die kat se vorige eienaar se huis besoek om herstelwerk te doen. Hy het op Sinbad in die kelderverdieping afgekom en dadelik die Dierebeskermingsvereniging in kennis gestel. Hulle het ondersoekers uitgestuur.

Dit het gelyk asof hy ’n mat agter hom aansleep, het ’n woordvoerder van die vereniging vertel. Die Persiese kat se hare was gekoek en vol ontlasting en maaiers. Sy bejaarde en sieklike eienaar was bereid om hom aan die vereniging te oorhandig. “Hy het glad nie geweet hoe om ’n Persiese kat te versorg nie,” het die woordvoerder gesê.

Dit het werkers van die vereniging ure geneem om die meer as 2 kg massa hare van die onversorgde en uitgehongerde kat af te skeer. Daarna het een van die werknemers, Elliott Serrano, Sinbad aangeneem.

Aan die begin van Januarie was Sinbad weer pure kat en Elliott het ’n foto van ’n gesonde Sinbad wat op sy skouer sit, in die sosiale media geplaas.



A photo posted by Sinbad The Cat (@sinbad_cosplaycat) on Jan 24, 2017 at 8:12pm PST

Die foto en Sinbad se storie het soos ’n veldbrand deur die kuberruimte versprei. Elliott het ook Sinbad se storie ingesluit in die groepspraatjies wat hy aanbied waartydens hy mense meer leer oor die versorging van troeteldiere. Skielik wou almal meer oor dié Persiese kat weet.

Skaars ’n paar weke later en Sinbad is nou ’n “media-persoonlikheid” in Chicago!

Aanvullende bronne: Goodnewsnetwork.org, thestar.com