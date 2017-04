Bruide, let op! Dié trouwenk van Diaan Daniels gaan jou verbaas

Jy droom van ’n spierwit trourok, jou ring blink en die datum is bespreek. Dan sien jy op VIA (DStv-kanaal 147) se My droom-trourok die aanbieder raai bruide aan om nie op hul troudag spierwit rokke te dra nie.

Dit is ’n tradisie om wit te dra, want van jou oumagrootjie tot jou ma het almal in wit getrou. ’n Skitterwit rok pas nie noodwendig by almal se vel of gelaat nie, en deesdae is daar baie meer opsies van om te kies.

’n Helder wit trourok is nie altyd vleiend nie, veral as jy ’n ligte gelaat het. Dit komplementeer ook nie die geel ondertoon wat party mense se vel het nie. (Sessies op die sonbed gaan dit ook nie verander nie.)

As jou pa sy bakkie verkoop net sodat jy die mooiste rok op die dorp kan laat maak – kompleet met handgewerkte krale en kant wat ure neem om aan te werk – is dit als verniet as die rok te wit is. Op ’n spierwit rok word detail glad nie beklemtoon nie, en jou pa se geld verdwyn in ’n wit wolk. Naaswit is ’n wenner as jy detail wil vertoon.

’n Skitterwit rok kan goedkoper lyk as wat dit is, veral as dit van kant gemaak is. Wit kant kan baie gou lyk of jy jou rok by ’n smous of op ’n uitverkoping gekoop het. ’n Donkerder skakering laat dit duurder lyk.

Die modelle in die bruidsboeke lyk altyd so mooi in wit, maar daardie foto’s is meestal in ’n studio en met die regte beligting geneem. Jou troufoto’s word nie in ’n studio geneem nie; die meeste daarvan sal buite by die onthaalplek gekiek word. Die flits van die kamera en natuurlike lig haal al die kleur uit die foto’s. Dit beïnvloed die detail van jou rok; jy sal niks daarvan kan sien nie. Dis ook hoekom bruide se grimering donkerder moet wees, maar ons kom ’n volgende keer daarby uit.

Almal weet wat dit beteken as die liedjie Here Comes the Bride begin speel. Maar as jy ’n spierwit rok dra, gaan mense eers die rok en dan vir jou sien. ’n Donkerder skakering van wit pas dus nie net beter by jou vel nie; dit maak dat jy die rok dra en nie andersom nie. Onthou: Naaswit gaan steeds wit vertoon as jy nie spierwit langs dit plaas nie. So moenie bang wees dat jou rok gaan geel lyk nie. Daar is ’n verskil tussen afwit/naaswit en ’n roomkleur. (Vra jou ontwerper vir nog inligting.)

As jy ’n voller figuur het, sal naaswit jou ook nie groter laat vertoon en al die onvleiende plekke beklemtoon nie. Ek stel dieper witte voor of ’n paar skakerings van wit kan mooi saamwerk, soos ’n sjampanje-kleur met afwit daarby.

Jy is ’n blommekind en jou tema is boheems en alles moet aardse kleure wees? Dan is afwit met ’n blospienk net die ding vir jou droomtrourok. As jou grimering afgehandel en jou hare gestileer is, gaan jy beslis nog soos ’n bruid lyk.

Onthou ook: Jy hoef nie in te pas by jou dekor nie. Jy is die bruid; nie ’n tafel nie. Jy moet uitstaan bo die res, so speel gerus met kleur en laat die liefde op jou mooi dag blom.

Van frille tot blink, ons maak mooi. Tot volgende week!

– Diaan Daniels