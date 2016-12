Wonderlike nuus vir Steve Hofmeyr en sy vrou

Steve Hofmeyr gaan vir sesde keer pa word! Die gewilde sanger het die blye nuus vroeg op Kersdag op sy Facebookblad bekend gemaak.

Steve (52) en sy vrou, Janine (38), het aangekondig hulle gaan hul eersteling saam in Julie 2017 verwelkom. Die baba het glo ook reeds ’n naam: Romy-Lee.

Die sanger, reeds die pa van Charissa (28), Armand (26), Devon (22), Sebastian (14) en Benjamin (12), en Janine vier aanstaande maand hul derde huweliksherdenking. Romy-Lee sal haar eersteling wees.

Hy beskryf Janine se swangerskap as “’n risikogeval, dalk nog ’n wonderwerk” en voeg by hul “dankbaarheid en opgewondenheid (oor die kleinding se koms) is perkeloos vandag”.

A photo posted by Steve Hofmeyr (@steve.hofmeyr) on Dec 22, 2016 at 12:47am PST

Ook sy aanhangers kon hul opgewondenheid oor die pienkvoet se koms nie beteuel nie. “Yeaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Uiteindelik! Ek het hoendervleis! Baie baie geluk, julle tweetjies! Mag hierdie pienkvoetjie vir julle net liefde, geluk en vrede bring!” skryf een.

“Wat ’n wonderlik kersgeskenk is dit nou nie!!! Baie baie geluk, mag die swangerskap goed verloop,” skryf ’n ander.

Die ster en sy vrou praat al ’n geruime tyd daaroor dat hulle graag saam met ’n gesin wil begin. 2017 beloof klaar om ’n woelige jaar vir die Hofmeyr-gesin te wees!

“Die grootste Kersgeskenk ooit. Dankie,” sluit Steve sy inskrywing met die blye nuus af.

Baie geluk, julle twee!