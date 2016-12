Wonderlike nuus vir Olimipiese swemheld!

Suid-Afrika se Olimpiese swemkampioen Cameron van der Burgh het pas aangekondig hy is verloof aan sy jare lange meisie, die Griekse skoonheid Nefeli Valakelis.

Die swemmer het die blye nuus in die sosiale media gedeel saam met pragtige foto’s van die twee waar hulle vakansie hou in die Switserse Alpe. “Myne vir altyd…sy het ja gesê!” het Cameron by ’n intieme foto geskryf waar die twee hoog in die Alpe soen.

Mine forever… She said yes 💍 A photo posted by Cameron Van der Burgh (@cameronvdburgh) on Dec 22, 2016 at 11:11am PST

Die tweetjies is al sedert 2013 ’n paartjie.

He asked and I said ABSOLUTELY! ❤️ A photo posted by Nefeli Valakelis (@nef_val) on Dec 22, 2016 at 10:55am PST

Asof die blye nuus van sy verlowing nie genoeg is nie, het Cameron ook vroeër vandeesmaand goud in die 50m-borsslag gewen tydens die kortbad-Wêreldkampioenskappe in Kanada.

What a day in the Alps! A photo posted by Cameron Van der Burgh (@cameronvdburgh) on Dec 20, 2016 at 9:25am PST

Baie geluk, julle twee!