Wonderlike nuus vir Michael Jackson se middelkind, Paris

Paris Jackson, die middelkind van die koning van pop, gaan binnekort by die dramareeks Star aansluit.

Die 18-jarige aktrise gaan die rol van Rachel Wells vertolk. Rachel is ’n stylvol en intimiderende sosiale media-ghoeroe wat die reeks se twee hoofkarakters, Star (Jude Demorest) en Eva (Sharlene Taulé), doelbewus aanraai om ’n paar ongemaklike grense oor te steek.

Hierdie is wel nie Paris se eerste verskyning op die klein skerm nie. In die agt jaar sedert haar pa, Michael, se dood, het sy al in Ellen DeGeneres se kletsprogram gesig gewys en ’n draai op Oprah Winfrey se bank gemaak.

Paris het ook vroeër vanjaar op die voorblad van Rolling Stone gepryk en in ’n openhartige onderhoud met die tydskrif gesê sy verlang nog baie na haar pa.

Dis nog nie presies duidelik wanneer die episode waarin Paris haar opwagting maak, uitgesaai gaan word nie.

Star word deur Lee Daniels, die meesterbrein agter die trefferreeks Empire, vervaardig. Dit gaan oor die struikelblokke wat ’n sanggroep ervaar terwyl die vroue vir ’n plekkie in die son veg.

Die sangeres Gladys Knight, die Britse supermodel en aktrise Naomi Campbell en die Amerikaanse musikant en akteur Lenny Kravitz is van die groot name wat in die reeks te sien is.

Die sangeres en rapper Queen Latifah verskyn ook daarin en vertolk die rol van ’n soort “ma” wat na die jong sangers omsien.

Die dramareeks het onlangs hier by ons begin.