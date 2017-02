Wonderlike nuus vir Loui Fish se (mooi) seun!

Die Kaapse model Loui Fish kon haar trots byna nie inhou toe haar oudste seun, Luke, ’n rol in ’n internasionale film losslaan nie.

“Dit is alles so onverwags en het so vinnig gebeur.”

Die ma van twee het die goeie nuus vroeër vandag op Facebook gedeel.



“Ek is baie opgewonde om met julle te deel dat my oudste seun, Luke, ’n rol in ’n internasionale film losgeslaan het … hou ons dop, 2017 is ons jaar” #fishboys#actor #followyourdreams #proudmama

Luke se agent, Miri Lange, het hom verlede maand na die oudisie gestuur.

“Hy was heel kalm toe hy drie weke gelede vir die oudisie was. Die regisseur van die prent was mal oor Luke,” spog Loui telefonies teenoor Huisgenoot.

Gister het Luke uit die bloute die nuus van sy agent gekry.

“Ons het nie ’n groot ding daarvan gemaak nie, het gisteraand as ’n gesin normale boerekos saam geëet om die nuus te vier.”

Luke was nie beskikbaar vir kommentaar nie, want hy was reeds vandag in Houtbaai om klere vir die film aan te pas.

Loui vertel dat die internasionale rolprent vroeg volgende maand plaaslik geskiet word.

“Luke moet al teen die eerste week in Maart op stel wees,” is al wat sy in dié stadium mag verklap.

“Ons is onkant gevang, maar baie trots en opgewonde,” sê die sexy model wat volgende maand haar 44ste verjaardag sal vier.

Haar twee seuns is gebore uit haar huwelik met die bekende voormalige Bafana Bafana-speler Mark Fish, van wie sy in 2011 geskei is.