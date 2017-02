Wonderlike nuus vir George en Amal Clooney!

George Clooney en sy vrou, Amal, gaan later vanjaar ’n tweeling ryker wees.

Volgens Julie Chen, aanbieder van die Amerikaanse geselsprogram The Talk, word die ster van die fliek Gravity en die menseregteprokureur se babas in Junie gebore.

“Beyoncé is nie al superster wat ’n tweeling verwag nie,” het sy tydens die program Donderdag aangekondig. “Geluk aan George en Amal Clooney. The Talk het bevestig dat die 55-jarige ster en sy 39-jarige prokureurvrou ’n tweeling verwag.”

George en Amal, wat in 2014 in Italië getroud is, het nog nie self die nuus bevestig nie. Die kletskoningin Ellen het egter ook die nuus op haar Instagram gedeel.

Toe George in Mei 2015 in ’n onderhoud met die nuusman Charlie Rose gevra is oor of hy dit ooit oorweeg het om pa te word, het hy gesê: “Ek het al daaraan gedink, maar dit was nie hoog op my lys nie. Ek word deesdae baie daardie vraag gevra omdat ek getrou het.”

Die akteur het nou wel nie voorheen aan kinders gedink nie, maar hy kan nie uitgepraat raak oor sy vrou Amal nie.

“Ek is ’n baie gelukkige man,” het hy verlede jaar aan die Britse tydskrif Hello! gesê. “Ek het die vrou ontmoet met wie ek so graag wil trou en geluk het beslis ’n groot rol daarin gespeel.

“Ek glo geluk kom en gaan in jou lewe – geen mens beleef net hoogtepunte nie, ons gaan almal ook deur laagtepunte. Ek het dus oor die jare geleer om die goeie tye te waardeer en om aandag daaraan te skenk en dit te vier.”

Die babanuus kom ’n week nadat die paartjie Amal se 39ste verjaarsdag saam met George se ouers in Spanje gevier het.

