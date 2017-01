Welbekende sanger en liedjieskrywer van Brittanje sterf op 75

Die wêreldbekende liedjieskrywer en sanger Peter Sarstedt is dood in die ouderdom van 75, het die BBC bevestig.



Singer-songwriter Peter Sarstedt dies aged 75 https://t.co/E3LbVtPid0 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 8, 2017

Peter is welbekend vir sy treffer Where Do You Go To (My Lovely)? wat in 1969 vir weke boaan die trefferlyste gepryk het.

Sy familie het die hartseer nuus van sy afsterwe Sondag bevestig. Hy is volgens hulle vreedsaam in sy slaap oorlede.

Volgens ‘n verklaring was sy naasbestaandes “saam met hom tot die einde” en dat talle sy musiek en liedjies sal mis.

Sy bekendste liedjie gaan oor ‘n meisie wat in armoede groot word net om later om die wêreld te reis. Van sy ander musiek sluit in Beirut, Take Off Your Clothes, I am a Cathedral en Frozen Orange Juice.

Beide sy broers het ook gesing. Sy oudste broer, Richard, het onder die verhoognaam Eden Kane opgetree en het sulke treffers soos Well I Ask You in 1961 opgelewer. Sy jongste broer, Clive, het onder die verhoognaam Robin Sarstedt geding. Sy bekendste treffer is My Resistance is Low van 1976.

Bronne: CNN; BBC