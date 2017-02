Wat ‘n lyf! Loui Fish smeulend op 43 — kyk foto’s!

Loui Fish smeul behoorlik op swart-wit foto’s wat sy onlangs op haar Facebook-blad gedeel het. Sy is geseën met “alien-gene”, skerts dié model en TV-persoonlikheid oor haar vietse en ferm lyf op 43.

Die onlangse fotosessie met Neels Kleynhans van NK Photography as fotograaf, was net vir die pret en iets wat sy graag wou doen. “Nou is ek klaar met klere uittrek,” sê sy met verwysing na van die sexy foto’s in ’n kamisool.

“Ek oefen nie. Ek moet, maar was nog nooit in my lewe in ’n gim nie. Dis gene van my ma en ouma af.” Loui sê sy het haar ouma Marie Gerber, wat op 89 steeds met ’n ferm lyf spog, se liggaamsbou geërf.

Sy volg geen dieet nie en sê aan haar ma se kant van die familie kon almal nog altyd eet wat hulle wil.

Sy is byvoorbeeld mal oor brood, wat gewoonlik verbode is as ’n mens slank wil wees.

Loui het wel “basiese reëls”, soos om nie ná sewe saans te eet nie. En onlangs het sy wel gimtoerusting begin aanskaf, want haar kinders oefen graag.