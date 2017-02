Waaroor bloos Lady Gaga deesdae so?

Lady Gaga het dit laat deurskemer sy het ’n nuwe man in haar lewe nadat sy onlangs erken het sy het gebloos toe sy tydens ’n radio-onderhoud oor haar persoonlike lewe uitgevra is.

Die superster het Donderdag na die Los Angeles-mediapersoonlikheid Ryan Seacrest se KIIS-FM-program ingebel om oor haar suksesvolle Super Bowl-halftydvertoning verlede naweek in Houston te praat.

Bewonderaars het aanlyn geswymel oor haar vertoning van 13 minute wat die verkope van haar musiek met ’n beweerde 1 000 persent die hoogte laat inskiet het. Gaga kon kwalik trotser wees op haar optrede.

“Ek dink al het jy my musiek of nie is daar iets omtrent ’n regstreekse vertoning wat weer die bewonderaar in jou kan wakker maak. Dit het my laat goed voel,” het sy gesê.

“Wat ek die graagste wou hê, was dat mense na die halftydvertoning moes kyk en vir ’n tweede keer werklik uit die spel en uit die lewe weggevoer moes word tot in ’n nuwe droom.”

Ryan het toe probeer om die klem na Gaga se liefdeslewe te verskuif. Hy het haar gevra of sy iemand spesiaals het saam met wie sy haar prestasie ná die vertoning kon vier.

“Ek weet nie,” het Gaga met ’n skalkse laggie opgemerk. “Jy weet ek praat nie oor my liefdeslewe nie, Ryan!”

Sy het toe geskimp oor ’n geheime nuwe romanse en bygevoeg: “Ek is regtig rooi. Ek is regtig rooi en dit pas nie by my uitrusting nie.”

Gaga (30) het geen ander inligting uitgelap oor die geheimsinnige man wat haar laat bloos het nie. Sy was enkellopend sedert sy in Julie verlede jaar haar verlowing met die akteur Taylor Kinney (35) verbreek het. Die voormalige paartjie het vyf jaar uitgegaan. Hulle het op Valentynsdag in 2015 verloof geraak.

© Cover Media