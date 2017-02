Vrou bedank Fifty Shades-ster nadat sy eindelik swanger raak

Jamie Dornan is onlangs deur ’n vrou genader wat gesê het sy rolprent Fifty Shades of Grey het haar gehelp om swanger te raak nadat sy jare lank gesukkel het.

Die 34-jarige akteur het die rol van Christian Grey, ’n man wat gek is oor sadomasochisme, in die 2015-rolprent vertolk. Hy sit die rol voort in die opvolgprent, Fifty Shades Darker, wat vandeesmaand uitgereik word.

Tydens ’n onderhoud Maandagaand in The Ellen DeGeneres Show het die aanbieder vir Jamie gevra of hy bewus is dat daar, ongeveer nege maande nadat die eerste rolprent uitgereik is, wêreldwyd ’n merkbare golf van geboortes was.

“Ek het een werklik aangrypende en eerlike storie gehoor toe ’n vrou met my kom praat nadat sy my herken het,” het Jamie gesê. “Sy het vertel sy het gesukkel om swanger te raak en, nadat sy en haar man Fifty Shades gesien het, het alles vir hulle in plek geval en toe raak sy swanger.”

Jamie tree weer in Fifty Shades Darker op teenoor Dakota Johnson, wat die rol van Anastasia Steele vertolk. Die verhaal volg Christian en Anastasia se liefdesverhaal terwyl hulle probeer om sy obsessies in hul verhouding te bevredig. Christian het ’n “rooi kamer” vol seksinstrumente in sy huis.

Ellen het aan die ster van Noord-Ierland gevra of hy ooit die speelgoed in sy eie lewe gebruik het voor hy die rol aanvaar het.

“Ek bedoel, die komiese deel is – jy het al ’n variasie gebruik van feitlik alles wat jy in die Red Room teëkom, maar nie vir dieselfde doel nie,” het Jamie verduidelik. “Dis meer iets soos dit wat jy sou gebruik om perd te ry of ’n sak wat besonder vol is, vas te maak – soos ’n gespe. Jy het dus die stel vaardighede en jy verbaas jouself tot ’n mate.

“Ek moet erken, ek was baie onkundig daaroor.”

Jamie deel, wat sy persoonlike lewe betref, nie Christian se voorliefde vir katelstoeiery nie. En hy het ook nog nie sy toevlug tot enige van die rolprent se speelgoed geneem deur dit huis toe te neem en saam met sy vrou, Amelia Warner, in die gerief van hul eie huis te beproef nie.

“Ek dink nie sy wil ’n gebruikte rekwisiet hê nie!” het hy gesê en gelag toe Ellen hom daarna vra.

© Cover Media