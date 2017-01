Veelsydige Britse akteur verloor stryd teen kanker

Die 77-jarige John Hurt, veral bekend vir sy rolle as John Merrick in The Elephant Man en stafmeester Mr Ollivander van Harry Potter-faam het Vrydag sy stryd teen kanker verloor.

John se loopbaan as akteur het vroeg in 1960 begin. Hy het groot lof ingeoes veral vir sy rolle in A Man For All Seasons en 10 Rillington Place.

Hy het onlangs sy laaste film The Good Night voltooi en was besig op die stel van Darkest Hour, waarin hy die rol van die Britse leier Neville Chamberlain vertolk, toe hy gesterf het.

John verskyn ook in die rol van ’n priester in die film Jackie met Natalie Portman.

John moes homself verlede jaar onttrek van Kenneth Branagh se toneelstuk The Entertainer toe hy noodgedwonge in die hospitaal opgeneem moes word vanweë ongesteldheid.

“Alhoewel ek aansienlik beter en op die pad na herstel is, het my dokters aanbeveel dat dit te gou is om lang en vermoeiende verhoogrolle te onderneem,” het die gewilde akteur destyds in ’n verklaring gesê.

“Dit is hoekom ek met groot hartseer en teleurstelling van The Entertainer moet onttrek.”

John is in Junie 2015 met kanker van die pankreas gediagnoseer. In Oktober dieselfde jaar het hy homself as op pad na herstel beskryf.

Meer oor John Hurt

Hy het in onder meer die volgende films verskyn: The Pied Piper, The Ghoul, Midnight Express, Night Crossing, The Hit, 1984, Scandal, The Field, Spaceballs, V For Vendetta, Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull asook Captain Corelli’s Mandolin.

Sy stem was ook aangewend in die animasie-weergawe van Lord of the Rings, Plague Dogs en Watership Down.

John het ook die rol van Quentin Crisp in die televisiefliek The Naked Civil Servant en Caligula in die hoogs-aangeskrewe Britse televisiereeks I, Claudius vertolk.

Hy was twee keer vir ’n Oscar genomineer: The Elephant Man (1980) en Midnight Express (1978). In 2012 is hy vereer met ’n BAFTA-toekenning vir sy uitnemende bydrae tot film.

John het ook ’n BAFTA ontvang vir The Naked Civil Servant (1975), Midnight Express en The Elephant Man.

© Cover Media

Twitter se reaksie



John Hurt. Midnight Express. Nothing better. Ever. — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) January 28, 2017



John Hurt, British Actor Hailed for His Shape-Shifting Roles, Dies at 77 https://t.co/MLWYpEP9Pm — The New York Times (@nytimes) January 28, 2017



My deepest sympathies to John Hurt's family, friends and fans. He was a dear friend. — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) January 28, 2017



Very sad to hear of John Hurt's passing. It was such an honor to have watched you work, sir. — Elijah Wood (@elijahwood) January 28, 2017



Oh no. What terrible news. We've lost #JohnHurt as great on the stage, small screen and big. A great man & great friend of Norfolk & #NCFC — Stephen Fry (@stephenfry) January 28, 2017



John Hurt was one of the most powerful, giving, and effortlessly real actors I've ever worked with. Remarkable human being. U will be missed — Chris Evans (@ChrisEvans) January 28, 2017



Raise your wands for Ollivander. Rest in Peace John Hurt 😢 pic.twitter.com/mMWVSK6nHu — HarryPotterReactions (@PotterReacts) January 28, 2017



If I could have been one actor, I'd have chosen John Hurt. #RipJohnHurt pic.twitter.com/NxNwHCKQxb — Jacopo della Quercia (@Jacopo_della_Q) January 28, 2017



God speed to John Hurt, a legendary actor and good human being. — Sharon Stone (@sharonstone) January 28, 2017



RIP, John Hurt. Mr. Ollivander is now having tea with Professor Snape and Professor Dumbledore. ⚡️😢 pic.twitter.com/0UifL66KA4 — Ro Menendez (@romenendez14) January 28, 2017



RIP John Hurt, an incredible actor (and doctor). His legacy shall live forever. pic.twitter.com/oiIEjaIUMq — History In Pictures (@HistoryInPix) January 28, 2017