Van plaasvakansies tot Kersfees in die Bosveld: Bekendes deel hul geliefkoosde Kersherinneringe

Kersfees bly darem ’n vrolike tyd vir ieder en elk. Ons het ’n paar Suid-Afrikaanse bekendes gevra wat is hul geliefkoosde Kersherinneringe.

Aletté-Johanni Winckler

Menige Kersherinneringe uit my kleintyd staan uit, maar ek dink die mees onlangse Kersfees vat die koek. Kersfees 2015 was ons eerste een in die Kaap en saam in ons nuwe huis. Ek het amper deurnag gewerk om foto’s teen die mure te hang en alles eksie-perfeksie te kry vir al die gaste (ons het twee weke tevore ingetrek).

Vandat ek en Heinz getroud is, was ons nog nie een Kersfees by ons eie huis nie. Daardie Kersfees tuis was dus ’n besonderse mylpaal! Ek het dit saam met my gesin, my skoonouers, my ouers, my suster en haar gesin, Heinz se suster, Mia, en haar man, Jurgen, en my skoonma se familie gevier.

Dit was ongelooflik om almal te kon huisves en vermaak en al die wonderlike kos wat almal saamgebring het, het vir baie vol magies gesorg.

Hannes van Wyk

Ek het al wonderlike Kersfeestye gehad, maar twee staan uit. As seuntjie op my ouma en oupa Van Wyk se plaas het ons niggies en nefies Kersliedjies gesing en baie geëet. Ek onthou dié Kersfees veral goed, want ek het laatmiddag buitentoe gehardloop en nie gesien die glasdeur is toe nie. Dit was net bloed waar jy kyk en ek het daardie Kersdag afgesluit met 12 steke in my kop. Ek was ’n held onder my nefies en niggies!

’n Ander onvergeetlike Kersfees was toe ek op my eie op ’n klein dorpie in Engeland was. Dit was bitter koud. Ek het alleen by ’n bistro Kersmiddagete gaan eet en myself so effe jammer gekry. Die locals het hulle egter oor my ontferm en ons is eers middernag daar uit.

Andries Potgieter

Geen Kersfees oortref ’n Bos-Kersfees nie! Al my mooiste en beste Kersherinneringe, en daar was baie, kom uit my kinderjare. Ons het van ons tuisdorp, Jeffreysbaai, gery en vir ’n paar weke in die Krugerwildtuin gaan kuier. Ons het van die een kamp se restaurant gery om net weer by die volgende een in te stap; buffelpastei, slaptjips, hoender-mayo-broodjies, burgers of koedoeworsrolle het deurgeloop.

Ons het altyd net ’n paar aande by ’n kamp gebly. Dit was ongelooflik om elke paar dae by ’n nuwe chalet in te boek en dan saam met my boetie en sussies kattekwaad aan te vang — iets wat ons natuurlik van my pa geërf het. Saans het ons die buitelugbioskoop geniet; wildprogramme is vertoon en dit was tonne beter as ’n Kersboom en geskenke. Ons geskenk was die familie-eenheid wat ons kon ervaar.

Dwarsdeur die jaar werk ons in die buiteland en is ons baie op die pad, so niks is beter as Kersfees op eie bodem nie. Vanjaar bring ek dit saam met my vrou, Sya, Wiaan (Fourie, die ander helfte van DZL), familie en skoonfamilie deur. Ons gaan deur Graskop, die Wildtuin en Hoedspruit toer en daarna eindig ons vakansie y ons renosterprojek in Limpopo. Daar is geen groter geskenk as dit nie.

Marno van der Merwe

Vir my staan 2010 se Kersfees op my ouers se vorige plaas uit. Die hele familie kon daar wees en ons het heeltyd motorfiets gery, geswem, perdgery, gebraai en waatlemoen geëet. Ek was 26 en my loopbaan het op dreef begin kom. Boonop is dit altyd goed om tyd saam met my familie te kan deurbring, veral wanneer almal saam kan wees. Vanjaar doen ons dit weer. Dis baie spesiaal.