Turkse sanger sê hy’s Adele se pa

’n Turkse musikant het aangebied om DNS-toetse te ondergaan om te bewys hy is die sangeres Adele se biologiese pa. Mehmet Asar beweer het hy ’n vakansieromanse met die sangeres se ma, Penny Adkins, gehad toe sy in 1987 met vakansie in Bodrum was.

Mehmet, wat toe ’n taxibestuurder was, beweer hy het kontak met Penny verloor toe sy na Brittanje terugkeer, maar hy is oortuig hy is Adele se pa.

“Ek het Bodrum en Pamukkale saam met Penny Adkins en haar vriende vir twee weke getoer,” het Mehmet (52) aan die Turkse media vertel, volgens The Sun. “Ons het toe baie van mekaar gehou. Ons was vir twee weke saam.

“Sy het toe haar vakansie verleng en ’n maand later na Engeland teruggekeer. Sy het twee keer na Bodrum gekom en ’n maand lank gebly. Met haar vertrek wou sy hê ek moes saam haar gaan. Maar ek het vir haar gesê ek wou eerder in Bodrum woon as Engeland en dat sy hier kon bly as sy wou.

“Sy het teruggekeer na Engeland en ons het ’n paar keer oor die foon gesels, maar dit was destyds moeilik en duur om internasionale oproepe te maak. Ons het daarna kontak verloor. Die tyd wat ons saam was, stem ooreen met die tyd wat Adele gebore is.”

Mehmet het verlede jaar ’n bietjie navorsing gedoen en is nou oortuig hy is Adele se regte pa, en nie haar vervreemde pa, Marc Evans, nie.

En dit lyk of Adele hom dalk glo – sy het in 2015 in ’n televisie-onderhoud gepraat van haar Turkse en Spaanse wortels, berig The Sun.

“Toe ek haar familie opsoek, was ek geskok om uit te vind haar ma was dieselfde vrou saam met wie ek jare gelede was,” het Mehmet onlangs aan ’n Turkse koerant vertel. “Die vrou wat ek liefgehad het, was Adele se ma; sy’t nie verander oor die jare nie.

“Ek het gesien toe Adele haar regterhand oplig tydens ’n konsert die derde en vierde vingers is teenaan mekaar . . . en my regterhand se derde en vierde vingres is ook teenaan mekaar as ek dit oplig. En die hoë note wat sy maak as sy sing, is soortgelyk aan myne, wat ook geneties kan wees.”

Mehmet hou vol hy het nou met die bewerings uitgekom omdat hy wil hê Adele “moet die feite weet” en sê hy het die sangeres en haar ma na Bodrum genooi. “Hulle kan hier kom vakansie hou en ons kan ontmoet. Ek dink ek is Adele se pa, ek kan dit aanvoel. Ek kan selfs ’n DNS-toets doen as sy dit wil hê.”

Adele het nog nooit ’n goeie verhouding gehad met Marc nie. Hy’t Penny verlaat toe die sangeres twee jaar oud was.

Cover Media