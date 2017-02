‘Sy het vir haar pa gery’ – Kylie blink uit op sportveld dag na pa Joost se gedenkdiens

’n Dag na sy afskeid geneem het van haar pa, het Kylie van der Westhuizen (10) sy naam hoog gehou op die sportveld tydens ’n kwalifiserende perdspring-kompetisie.

Vrydag het Suid-Afrika en die res van die wêreld afskeid geneem van die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen wat op 6 Februarie oorlede is.

Joost se vrou, Amor Vittone, het Saterdag foto’s van Kylie gedeel op die sportveld en vertel sy het “vir haar pa gery”.

“Sy het vierde gekom in die 90 cm-spoedklas. Ek het trane van blydskap, my engel, welgedaan!” het ’n trotse Amor by die foto’s geskryf.

Amor het tydens Vrydag se verrigtinge ’n roerende huldeblyk aan Joost gelewer.

Sy het bewoë vertel hoe baie Joost met hul seun, Jordan, se geboorte 13 jaar gelede daarna uitgesien het om eendag saam met sy seun bal te skop. “En net toe (Jordan) oud genoeg was, is hierdie aaklige, verskriklike siekte by hom gediagnoseer.”

MNS is reeds in 2011 by Joost gediagnoseer. Sy beweeglikheid het algaande verswak tot hy eindelik bewegingloos aan ’n rolstoel gekluister was.

Sy het ook bygevoeg sy is gereed vir die rol as enkelma. Sy het onderneem om mooi na Jordan en Kylie te kyk en dit te koester wat hulle van hul pa in hul saamdra.